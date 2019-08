¿Yalitza Aparicio enamorada? Actriz de “Roma” habló de su situación sentimental

Yalitza Aparicio se ha convertido en todo un éxito tras protagonizar la película “Roma” de Alfonso Cuarón. Todo lo relacionado a la joven actriz es muy comentado por sus miles de fans y sus recientes declaraciones para Entertainment Tonight no han pasado desapercibidos.

En entrevista para el espacio de entretenimiento, la actriz mexicana fue consultada por su actual situación sentimental tras ser relacionada con su colega Diego Luna.

PUEDES VER Yalitza Aparicio conoce a Daddy Yankee y le dedica mensaje

Aparicio señaló que admira a Diego Luna y que solo lo conoció en los premios Oscar. “Realmente esa historia salió de una foto cuando estábamos en los Oscar, cuando entramos en contacto con Diego (Luna) solo nos cruzamos. Él es alguien que, en México, realmente admiramos, así que de ahí vino eso", explicó.

Además, Yalitza fue clara al decir que se encuentra enfocada en su carrera actoral tras conseguir una fama que traspasó la fronteras de México.

“Por el momento estoy muy bien, estoy disfrutando esta etapa que estoy viviendo, a lo mejor no me he tomado el tiempo para concentrarme en eso, más adelante. Dicen que nunca digas nunca", aseveró la actriz de “Roma”.

Finalmente, la mexicana adelantó que volverá a la pantalla grande “muy pronto”, pues aún se encuentran ajustando algunos detalles de la siguiente película.

Yalitza Aparicio en los Kids Choice Awards

La actriz Aparicio recibió un reconocimiento durante la reciente edición de los Kids Choice Awards. La mexicana se hizo acreedora del Premio Prosocial de Nickelodeon por ser una inspiración para miles de jóvenes latinoamericanos.