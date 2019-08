Megan Fox fue rechazada por el hombre de su vida cuando era una sex symbol

El esposo de Megan Fox, Brian Austin Green, ha paralizado a los fans de la actriz tras revelar que la rechazó en varias ocasiones. La pareja se conoció en el rodaje de una serie, allí ella era a penas una adolescente de 18 años, pero ya era considera como una ‘sex symbol’ en el 2000.

El actor Brian Austin tenía 31 años y problemas para iniciar una relación con ella por la diferencia de edad.

“Por aquel entonces ella estaba trabajando en la serie ‘Hope & Faith’ en Nueva York. A mí me contrataron para uno de los episodios y ahí fue cuando conocí a Megan, que era todavía muy joven. En un principio yo tenía muy claro que no iba a suceder nada entre nosotros, de ninguna manera, y me fui”, comentó en una entrevista a “KFC Radio".

Según el actor, Megan Fox fue insistente con la relación hasta que le propuso salir con otro hombre si no se decidía avanzar en su relación.

"Pero gracias a Dios ella fue muy insistente. Fue en ese preciso momento cuando me di cuenta de que nuestra situación debía de importarme mucho más de lo que creía si la idea de que ella saliera con otro me hacía tanto daño. Y el resto es historia. Llevamos juntos quince años", contó el padre de los hijos de Fox.

Megan Fox y Brian Austin Green contrajeron matrimonio en 2010 y tienen tres hijos Noah, Bodhi y Journey.