Susan Ochoa está vetada de América TV: "No es accesible mi paso por el canal”

La cantante Susan Ochoa señaló que está vetada de América TV tras su polémica renuncia al programa conducido por Gisela Valcárcel, “El artista del año”.

En declaraciones para La República, la ganadora de dos gaviotas en el Festival Viña del Mar explicó que fue invitada al programa de Tula Rodríguez y Maju Mantilla, pero finalmente le negaron ingresar al canal. “Sí, es cierto, pero voy a dejarlo así... Me invitaron a ‘En boca de todos’, pero luego me indicaron que no es accesible mi paso por el canal”, señaló.

“Yo he tratado siempre de dar lo mejor de mí. Trato de buscar mis oportunidades como artista y no por eso dejo que me maltraten ni denigren. Ni por un trabajo, ni por un buena oportunidad en televisión. Creo que la dignidad es lo primero, es esa mi posición”, señaló la cantante tras presentarse en la conferencia de la campaña Caritas Felices 2019.

Sobre la penalidad que debería pagar por abandonar el reality que conduce Gisela Valcárcel, Susan Ochoa señaló que son 33 miles soles lo que debería pagar. "Son 8 UIT. Es un monto fuerte, eso es lo que sé. Mi abogado está viendo ese aspecto y es con la otra parte legal con quien debe resolver el tema”, explicó.

En el plano artístico, Ochoa se refirió al éxito del videoclip oficial de “Ya no más”, material que se encuentra en YouTube desde el 2 de agosto.

Susan Ochoa decidió retirarse de “El artista del año” tras sentirse humillada por unas declaraciones de la conductora Gisela Valcárcel, quien minimizó su trayectoria.