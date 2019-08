Olivia Newton-John tiene cáncer, pero no quiere saber cuánto le queda de vida [VIDEO]

La cantante de música pop y actriz australiana, Olivia Newton-John, mantiene desde hace 27 años una dura batalla contra el cáncer.

En una emotiva entrevista en el programa “60 Minutes Australia”, publicada en YouTube el pasado 4 de agosto, la protagonista de “Grease” y “Xanadu” habló sobre su día a día enfrentando un cáncer en etapa 4, lo que significa que la enfermedad se ha propagado más allá del seno y los ganglios linfáticos adyacentes hasta alcanzar otras partes del cuerpo.

“Cuando te dan un diagnóstico de cáncer o un diagnóstico honesto y aterrador, de repente se te da la posibilidad de conocer un límite de tiempo”, explica.

Sin embargo, para la actriz de 70 años, conocer cuánto tiempo le queda antes de sucumbir por completo a la enfermedad no es una prioridad.

“Si alguien te dice que tienes seis meses de vida, muy posiblemente eso es lo que tendrás porque lo vas a creer. Entonces, para mí, psicológicamente, es mejor no tener idea de lo que esperan o cuánto vivió la última persona que tuvo lo que has vivido, así que no, no sintonizo”.

Esta es la tercera batalla que sostiene la actriz de Hollywood contra el cáncer. Su primer diagnóstico lo recibió en 1992, poco después de lanzar su tercera colección de grandes éxitos, Back to Basics - The Essential Collection 1971-1992.

Esto la motivo a convertirse en una activista por la investigación de la enfermedad, llegando a fundar en 2008, el Olivia Newton-John Cancer and Wellness Centre en Melbourne, en Australia.

Después de un largo tratamiento, el cáncer pareció remitir hasta 2013, cuando fue nuevamente diagnosticada. Ahora, Olivia Newton-John lo enfrenta por tercera vez.

"Me considero muy afortunada de haber atravesado esta situación tres veces ya y seguir aquí. Todos sabemos que moriremos algún día, pero no cuándo. Cuando te diagnostican cáncer o una enfermedad similar, es como si de repente te vieras sujeta a la posibilidad de que tu tiempo sea aún más limitado. Por eso creo que cada día es un regalo".

Para lidiar con el dolor que conlleva su enfermedad, la consagrada actriz hace uso de la marihuana medicinal en aceite.

“Realmente creo que el cannabis ha marcado una gran diferencia. Si no tomo las gotas, puedo sentir el dolor, así que sé que está funcionando”, explicó.

Por otro lado, el actor Hugh Jackman –famoso por interpretar el papel de ‘Wolverine’ en la saga de X-men- utilizó su cuenta de Twitter para enviar un mensaje de apoyo a la actriz.

Hugh Jackman también fue víctima de cáncer de piel en la zona de la nariz, llegando a ser operado hasta 6 veces para combatirlo.