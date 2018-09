Olivia Newton John: “El cáncer es parte de mi misión”

Olivia Newton John contó detalles nunca antes revelados de su lucha contra el cáncer que padece por tercera vez y que le fue diagnosticado hace más de un año atrás.

Luego de que causara preocupación entre sus fans, debido a que se informara que el cáncer se había extendido, la actriz ofreció una entrevista al conductor Alex Cullen en el programa ‘Sunday Night’, en donde lo primero que señaló es que no cederá ante el miedo, pues asegura que se mantiene positiva y para ello cuenta con el apoyo de su esposo John Easterling.

“Todavía estoy combatiendo al cáncer, me he sometido a tratamientos de radiación, pero en general lo enfrento de una manera natural y con una dieta en la que he erradicado el azúcar. Mentiría si dijera que nunca voy allí (se refiere al miedo), hay momentos, soy humano, pero si me permito ir allí puede crecer fácilmente ese gran miedo. Felizmente mi esposo siempre está ahí para apoyarme”, dijo.

“Si me preguntas si estoy preocupada te puedo decir que creo que le voy a ganar la batalla al cáncer. Ese es mi objetivo”, acotó la actriz, quien ha reiterado que acompaña su tratamiento con el consumo del cannabis medicinal para paliar los dolores y conciliar el sueño.

“En California es legal cultivar una cierta cantidad de plantas para fines medicinales... Tengo mucha suerte de vivir en un estado en donde es legal el uso de cannabis y de tener un marido que se dedique a su cultivo. Soy una persona muy privilegiada, y estoy muy consciente de eso”, afirmó.

Newton John destacó que vive en su rancho de Santa Bárbara, un lugar que le da la tranquilidad que necesita. “Vivo en este hermoso lugar, tengo todos los animales que adoro. Tengo una carrera increíble. No tengo nada de qué quejarme realmente”, acotó.

A la recordada Sandy Olson, del musical Grease, se le detectó el cáncer de mama por primera vez en 1992. En ese entonces se le practicó una mastectomía y fue sometida a nueve meses de quimioterapia para matar las células cancerosas. “La primera vez fue un gran shock”, detalló la actriz. Después de ganar la batalla el cáncer de mama regresó en 2013. Fue ahí que inició un tratamiento con medicamentos convencionales y terapias naturales para estimular su sistema inmunológico.

“Esa vez no conté nada. Pensé, para qué compartir esto. Es mi vida y decidí guardarlo para mí”, menciona.

Pero esa no sería su última batalla contra la enfermedad. En un viaje en coche para visitar a su hermana Rona justo antes de morir de cáncer cerebral, Olivia sufrió un accidente automovilístico. “El cinturón de seguridad me golpeó muy duro. Y surgió un bulto, y fui a ver al doctor. Pensamos que era algo relacionado con el accidente, pero resultó que el bulto en mi hombro derecho era el regreso del cáncer de mama”, anotó.

Y aunque el tumor en su hombro se redujo, el cáncer se fue propagando en su cuerpo, y el año pasado se le detectó un tercer tumor canceroso en la base de la columna vertebral. “Mucha gente lo ve como una pelea, pero eso es lo que tú eliges ver, esa es tu prerrogativa. Yo veo el cáncer como parte de mi misión”, refirió la actriz.

Cabe mencionar que la actriz, a puertas de cumplir 70 años, celebró este año junto a John Travolta los 40 años de la recordada película Grease. La pareja se reencontró en Beberly Hills para celebrar este aniversario con la proyección de la película en la sede de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas, en Los Ángeles.