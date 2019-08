Jefferson Farfán y su hijo comparten tierno momento tras críticas de Melissa Klug

Luego de que Yahaira Plasencia sea captada en el departamento de Jefferson Farfán, Melissa Klug criticó al futbolista por descuidar a su hijo. El futbolista hizo caso omiso y compartió un video donde disfruta de una cena con el pequeño.

Pese a que el futbolista peruano se recupera de una fuerte lesión en la pierna, Jefferson Farfán demostró que sí comparte momentos con su hijo.

“Adriano... ¿Todo eso te vas a comer?”, dice Jefferson Farfán en el video publicado en Instagram. Además, el futbolista llamó ‘abusivo’ a su engreído por comer demasiado.

Tras las imágenes de Yahaira Plasencia e integrantes de su orquesta de salsa recibiendo unos supuestos chimpunes. Melissa Klug se señaló que ella le compró a su hijo, un par días antes el mismo regalo. Sin embargo, el futbolista no se pronunció al respecto.

Jefferson Farfán demandó a Melissa Klug

Jefferson Farfán demandó a Melissa Klug por romper un acuerdo de confidencialidad que hicieron al finalizar su relación, por lo que la popular ‘Blanca de Chucuito’ tiene que medir sus palabras cuando se refiera a él.

Cuando la empresaria se enteró, manifestó entre lágrimas: “Yo siempre los tengo y él viene muy poco al Perú, trabaja afuera. Quisiera que los goce. Los niños crecen tan rápido. Adriano tiene 11 años, no falta nada para que cumpla 12. Jeremy tiene 8 años. Ya no son niños, están entrando a la adolescencia. Se ha perdido los mejores años de vida de sus hijos. Me gustaría que compartiera más tiempo con ellos”