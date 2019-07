BTS: Jungkook es nominado a ‘Los rostros más hermosos del mundo 2019’

TC Candler, organizador británico de la lista de "The 100 Most Beautiful / Handsome Faces of 2019” (Los rostros más hermosos del mundo 2019), anunció a través de Instagram, el ingreso de Jeon Jung-Kook (Jungkook). El cantante y modelo surcoreano –miembro de la agrupación BTS- ingresa por tercera vez a la lista.

En 2017, Jungkook ocupó el puesto #13 y un año después alcanzó el segundo lugar, siendo superado por el actor y modelo estadounidense, Jason Momoa, de 39 años, famoso por su papel de Khal Drogo en la aclamada serie Juego de Tronos y luego por su personaje de Aquaman en el Universo extendido de DC Comics.

La nominación de Jungkook ya alcanzó 111,237 en Instagram a solo 6 horas de ser anunciada y en esta ocasión compite con su compañero de BTS, Taehyung, V, quien ocupó el primer lugar como el rostro más bello del 2017.

Por ahora, las nominaciones siguen abiertas a través de la cuenta de YouTube de TC Candler.

Mientras tanto, Jungkook –quien es el miembro más joven de BTS- tiene más motivos para celebrar, su canción en solitario «Euphoria», lanzada en agosto del 2018, logró vender más de 200,000 unidades en los Estados Unidos, según informó recientemente el portal AllKpop.

En Corea del Sur la canción de Jungkook se ubicó en el segundo lugar en seis plataformas musicales de Corea del Sur, incluyendo la tienda de música online, Melon

Y a nivel mundial también se registró en el segundo lugar como la canción más vendida.