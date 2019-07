Yahaira Plasencia a Magaly Medina: “Jefferson Farfán no gira alrededor de mi vida” [VIDEO]

En una entrevista pasada, Magaly Medina y Yahaira Plasencia se vieron cara a cara para hablar de las diversas historias que surgieron entorno a ella y Jefferson Farfán.

“Ayer me quedé pensando con tu canción. ¡Qué cosas no sabrá Dios, no! Yo he visto que tú puedes hacer un ‘playlist’ con todas tus canciones, que son una parte de tu vida”, manifestó Magaly Medina.

PUEDES VER Melissa Klug sorprende con reacción por “unión” de Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán

Yahaira Plasencia argumentó que es una de las cantantes que le gusta los temas románticos clásicos, los cuales le inspiran a realizar adaptaciones en el género que interpreta.

“Ahora está muy de moda hacer ‘covers’ de canciones románticas antiguas en versión salsa”, indicó la intérprete de “Ay amor”.

En ese entonces, Yahaira Plasencia dejó en claro que no todo lo que realiza gira sobre la vida del seleccionado peruano.

“No todo gira alrededor de mi expareja. Eso terminó hace muchísimo tiempo (...) Piensas que todo se lo dedico a él y no es así. Que la gente y la prensa quiera relacionar todo lo que saco con Jefferson Farfán es su problema”, externalizó.

“Tengo los mejores recuerdos de esa relación, no quiero hablar de ese tema, no me gusta involucrarlo (...) Lo único que puedo decir es que en su momento fue ‘chevere’ y se acabó”, expresó la salsera.

En ese contexto, Yahaira Plasencia explicó que su tema “Déjala” no tenía un mensaje dirigido a una persona en particular, sino que era una canción que está dentro de su repertorio con el que deleita a su público.

“Nada que ver. No, no, esa canción la canto desde que entré a esa orquesta donde yo estaba, desde los 17 años. Con esa canción me hice conocida en el ambiente artístico", señaló.

Finalmente, Yahaira Plasencia zanjó el tema con Jefferson Farfán, y reveló que es una fanática de la chilena Myriam Hernández, quien la inspira a adaptar sus temas en versión salsa.