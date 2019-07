Victoria Beckham quiere unirse a las Spice Girls en el 2020

Al parecer Victoria Beckham se quedó con las ganas de compartir con sus excompañeras de Spice Girls en la última gira que terminó en junio último, y ahora pretende volver a reunir en el escenario a Emma Bunton, Geri Halliwell, Mel C y Mel B para cantar con ellas en un festival musical-

En el programa The Lateish Show el jueves pasado, Mel Brown comentó que Victoria Beckham le reveló a su madre Andrea, que estaría dispuesta a reunirse en una actuación por el 50 aniversario del Festival de Glastonbury el próximo año.

Según indicó, su madre asistió a una fiesta de verano en el jardín de la madre de Beckham, Jackie Adams, donde conversó con la Beckham sobre el futuro del grupo. “Ambas hablaron tranquilamente. Le mencionó que le encantaría estar en Glastonbury para el aniversario del próximo año”, reveló la cantante al conductor Mo Gilligan.

La primera vez que Mel B habló de la intensión de encabezar el festival fue la semana pasada en el programa británico de Zoë Ball Breakfast Show. La artista deslizó la idea de reencontrarse de nuevo con sus compañeras de grupo. “¿Sabes qué? Simplemente es el 50º aniversario de Glastonbury, y creo realmente que sería una muy buena oportunidad. Las chicas me van a matar por decirlo, pero no me importa. Se lo debemos a nuestros fans y a nosotras mismas. Vamos a hacer más y no me importa lo que digan los demás”, contó tras resaltar que siempre está en contacto con sus compañeras desde que terminó el tour. “Nos llamamos y nos enviamos mensajes de como locas, nos echamos de menos. Pasé un fin de semana en casa de Geri, solo pensaba estar una noche y terminé quedándome tres”.





Las Spice Girls siguen reuniendo miles de fans cuando se juntan.

De otro lado, reveló que piensan crear nuevos temas con el grupo. “Tuve una conversación con Geri sobre esto durante todo el fin de semana, Mel C está muy interesada y sé que Emma también está lista. Es solo cuestión de reunirnos todas en la misma habitación”, finalizó.