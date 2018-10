Esta es la verdadera razón por la que Victoria Beckham dejó a las Spice Girls

La ex Spice Girl, Victoria Beckham acaba de confesar a la revista Vogue de Australia, que la verdadera razón por la que dejó el grupo Spice Girls fue Elton John. "El otro día estuve con Elton y le dije: 'Tú eres la razón por la que paré a las Spice Girls", reveló la diseñadora británica.

Según cuenta la sofisticada esposa del futbolista David Beckham, asistió a uno de los conciertos que ofreció Elton John en las Vegas hace algunos años atrás, y al ver la pasión y entrega con la que se desenvolvía el intérprete sobre el escenario, no pudo evitar sentir que eso no era lo suyo. "Recuerdo estar sentada muy cerca del escenario y verlo cantar esas canciones, que había cantado una y otra vez, año tras año, y su pasión y su disfrute eran increíbles, incluso después de todo ese tiempo. Y algunas noches después, yo estaba en el escenario del Madison Square Garden con las Spice Girls y pensé: 'Es casi un desperdicio el que me hayan dado esta oportunidad", contó.

"Aprecio el tiempo que he tenido con las chicas, pero no tengo lo que Elton tiene después de todos estos años. No había nada allí, aparte de que mis hijos estén en la audiencia y que vieran a mamá cantando con las Spice Girls", agregó Victoria Beckham actualmente dedicada al diseño de modas.

Este año Beckham cumple diez años con su marca de ropa, una empresa a la que llama su "quinto hijo". "En la industria había una manera de hacer las cosas. Sabía que había reglas que cumplir, pero quería ser emprendedora y encontrar diferentes maneras de hacer las cosas. Yo era una estrella del pop que se convertía en diseñadora de moda y no quería hacer las cosas de la misma manera que los demás. Y probablemente porque era un poco ingenua, no tenía miedo de asumir esos desafíos a mi manera", confesó.