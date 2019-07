Mick Jagger cumple 76 años: así es la explosiva vida del músico británico

Mick Jagger es y será el músico más influyente del rock, y no solo por el éxito de la banda The Rolling Stones, sino por las canciones que ha lanzado como solista y su paso por el cine.

Hoy, 26 de julio, el cantante británico cumple 76 años de vida. Durante sus más de 50 años de carrera artística ha logrado consagrarse en la historia del rock con más de 20 discos con su banda y los cuatro álbumes en solitario que ha lanzado.

Michael Philip Jagger nació en Dartford, Ken, Reino Unido, en 1943. Estudió economía en la universidad de London School of Economics, pero no logró terminar la carrera porque decidió unisere a The Rolling Stones.

Desde ese momento, la vida de Jagger no ha sido para nada tranquila, ya que ha estado inmerso de diversos escándalos expuestos por la prensa. Es más, fue considerado como una mala influencia para los jóvenes de esa época.

Carrera musical

Mick Jagger comenzó la banda a inicios de la década de los 60 con Keith Richards, Bill Wyman, Ian Stewart y Charlie Watts. La integración del equipo fue cambiando a lo largo de los años.

Durante casi seis décadas, The Rolling Stones le ha dado lo mejor del rock en inglés a miles de seguidores del género. Los discos Out of the heads (1965), Aftermath (1966) y Between the Buttons (1967), Sticky Fingers (1971), Dirty Work (1986), Some Girls (1978), por contar algunos, tiene lo mejor de la esencia musical de la banda.

Y para “establecer una identidad artística aparte de los Rolling Stones” decidió lanzarse como solista en 1985, mismo año compartió su primer trabajo She’s the Boss. Su segundo trabajo discográfico fue Primitive Cool (1987). En enero de 1992 publicó su tercer álbum Wandering Spirit y en el 2001 salió Goddess in the Doorway.

Este 2019, Mick Jagger retomó su gira “No Filter” tras someterse a una cirugía de corazón en abril. El regreso del músico británico fue despampanante, ya que se lo vio sobre los escenarios con mucha vitalidad.

Su paso por el cine

La primera participación de Jagger en el cine fue con Performance, film de Donald Cammell y Nicolas Roeg, en 1970. El interés que tuvo el cantante por el séptimo arte lo llevó a formar parte del elenco de las películas Ned Kelly y Freejack.

PERFORMANCE, James Fox, Mick Jagger, 1970 Courtesy Everett Collection

En Ned Kelly (1970), basada en la vida de un bandolero de los inicios de la vida colonial británica, Jagger interpretó a Ned Kelly.

Su incursión en los largometrajes de ciencia ficción llegó al cine con Freejack en 1992, largometraje que presenta una persecución en el XXI.

Vida personal

Mick Jagger tiene ocho hijos, pero curiosamente solo se ha casado dos veces. Su último retoño Deveraux nació en el 2016 producto de su relación con la bailarina Melanie Hamrick, quien actualmente vive en Estados Unidos.

En 1970 nació su primera hija, Karis Hunt Jagger. Él Contrajo matrimonio por primera vez en 1971 con la nicaragüense Bianca De Macías, con la que tuvo dos hijas. Jagger fue acusado de infidelidad con varias modelos, por lo que su relación solo duró nueve años duró su relación y terminó en divorcio.

La modelo Jerry Hall fue la segunda esposa del cantante británico, ellos contrajeron matrimonio en 1990, también duró nueve años y producto de la relación nacieron cuatro hijos.

Los 76 años que cumple Mick Jagger se lo debe a su cambio drástico de estilo de vida, ya que actualmente el vocalista de The Rolling Stone maneja un estricto itinerario deportivo. Él entrena seis días a la semana y combina diversas disciplinas como kickboxing, natación, ciclismo y atletismo, los cuales complementa con rutinas de ballet, yoga y pilates.

Además, se sabe que duerme ocho horas al día durante sus giras y sigue una dieta saludable.

Sus mejores éxitos

The Rolling Stones - “(I Can’t Get No) Satisfaction”

The Rolling Stones - “Gimme Shelter”

The Rolling Stones - “Miss You”

Mick Jagger - “Let’s Work”

“Miracle Worker”

Mick Jagger - “Just Another Night”