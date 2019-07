Clara Seminara furiosa con usuarios que confunden a actor Nacho con estrella de cine para adultos [FOTOS]

Clara Seminara se encuentra alejada de las pantallas de la televisión peruana. La actriz, quien denunció a Enrique “Yuca” Espejo por acoso sexual, viajó a España para llevar unos cursos de interpretación avanzada.

“Les cuento que estoy estudiando un intensivo de actuación con este maestro de maestros Nacho Guerreros y en serio ya lo admiraba cuando lo veía en ‘Aquí no hay quien viva’, y ahora lo admiro mucho más. Es increíble cómo nos ayuda a sacar el texto desde el corazón, de manera orgánica, sintiendo en lugar de haciendo (...) ¡Gracias Nacho!”, escribió la exintegrante de “El wasap de JB”.

Sin embargo, la actriz no solo recibió halagos por parte de sus seguidores, sino que también se pronunciaron algunos ‘haters’ que le recordaron el incómodo momento que vivió con su compañero Enrique “Yuca” Espejo.

“¿Y de ‘Yuquita’ qué aprendiste?”, “Te buscaste un maestro igual al ‘Yuca’”, “¿Y cómo va el juicio con ‘Yuquita’?”, fueron algunos comentarios que les escribieron a la exparticipante de “El wasap de JB”.

Tras los mensajes, Clara Seminara no se quedó callada y les respondió lo siguiente: “Una mente cerrada jamás lo entendería (...) Evoluciona. ¿En qué se parecen? Nacho es actor y ¿el otro? En el Poder Judicial ya lo aceptaron, imagino lo van a citar”.

En otro momento, varios de sus detractores confundieron a propósito al actor Nacho Guerreros con el intérprete Nacho Vidal, una de las estrellas del cine para adultos.

“Bien con Nacho Vidal, espero el video pronto”, “Hola Clarita, buena con el debut en la actuación con Nacho Vidal. Saludos”, “¿Nacho Vidal?”, se leen algunos textos.

La actriz respondió con todo a sus detractores con fuertes textos que generaron todo tipo de reacciones en la esfera virtual.

Finalmente, Clara Seminara encaró a usuaria que la tildó de “mal agradecida” con Jorge Benavides.

“Conmigo no se portó bien, pero nadie quita lo profesional y talentoso que es. A mí nadie me regaló nada, no tengo que agradecer que me contrate, pero sí debo reclamar si me faltan el respeto”, acotó.