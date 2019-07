Dúo Pimpinela se consagró en la gran final de “Yo Soy” [VIDEO]

Los imitadores del dúo Pimpinela se convirtieron en los flamantes ganadores de la temporada número 23 del programa “Yo Soy” de Latina.

La pareja de esposos, conformada por Rossalía Timana y Jhampier Pinedo, se robó el corazón del público al imitar al dúo Pimpinela. Ambos han tenido que trabajar mucho en sus personajes porque dan vida a dos hermanos, pero en la vida real son marido y mujer.

El dúo Pimpinela logró vencer a los imitadores de Daniela Darcourt, Selena Quintanilla, Billie Joe Armstrong de la banda Green Day, Liz de Los Melódicos y Ricardo Montaner.

En su presentación final, la pareja decidió interpretar “Una estúpida más” y “Valiente”, temas que lograron convencer al jurado más exigente: el público.

Es importante mencionar que en esta gran final estuvieron presentes la cantante Maricarmen Marín, la actriz Johanna San Miguel, la comediante Katia Palma y el productor Ricardo Morán.

Ver la final de “Yo Soy”

El triunfo en la final de “Yo Soy” fue para el dúo Pimpinela, mientras que Billie Joe Armstrong se llevó el segundo lugar. La imitadora de la salsera Daniela Darcourt ocupó el tercer puesto.

Dúo Pimpinela se pronuncia tras ganar “Yo Soy”

Tras triunfar en la gran final de “Yo Soy”, los imitadores del dúo Pimpinela se pronunciaron para el noticiero de Latina y expresaron su felicidad.

“Siento mucha felicidad mezclada con otras cosas. Tengo muchos sentimientos a la vez porque nos ha costado mucho llegar hasta aquí. Ha sido una competencia rápida, pero dura y con gente talentosa", expresó Jhampier Pinedo.

“El jurado siempre me exigía y sacó mi parte actoral que tenía escondida. He ido mejorando gala tras gala y sentencia tras sentencia. Todo me ha servido mucho y no podía creerlo. Ayer (por la final de ‘Yo Soy’) estuve parada ahí y todo me parecía un sueño”, añadió Rossalía Timana.

“A esa” interpretado por los imitadores del dúo Pimpinela

La galas en vivo de los imitadores del dúo Pimpinela se convirtieron en una de las favoritas por el público peruano.