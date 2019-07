Melissa Klug responde a Jefferson Farfán por pedirle 340 mil dólares por incumplir contrato

Melissa Klug sopesó que el progenitor de sus hijos, Jefferson Farfán, le esté exigiendo 340 mil dólares por romper el acuerdo de confidencialidad que pactaron en 2016. La empresaria sostuvo que nunca ofendió ni difamó a su expareja.

“Es una pena porque soy la madre de sus hijos. A mí siempre me van a preguntar y yo siempre voy a responder. No creo que lo haya ofendido, no lo he difamado, ni he hablado mal de él. Solamente he tocado un tema que es del día. Lamentablemente, en estos momentos, el padre de mis hijos está más metido en farándula que en el área de deportes, entonces me toca opinar como cualquier persona”, respondió la popular ‘Blanca de Chucuito’ en una entrevista para Trome.

En ese contexto, Melissa Klug indicó cómo es la relación del seleccionado con sus herederos.

“Tengo entendido que Jefferson está en reposo absoluto, ha pasado por una operación delicada; por tal motivo, yo también he hecho una pausa. Ya que mis hijos están de vacaciones, me encantaría que compartiera más tiempo con sus niños”, sostuvo.

En otro momento, la empresaria habló sobre la película de Jefferson Farfán y el posible guión sobre la vida amorosa con Yahaira Plasencia.

“No sé si a él le gustaría que salga esa etapa tan bochornosa y fea que pasó en su relación. Todos lo vieron y es algo que no se puede ocultar. Yo no sé si ellos están juntos. A mí me gustaría que tenga a su lado una mujer a quien pueda lucir y llevar de la mano con orgullo. Él ya está en una etapa madura para saber qué persona quiere tener a su lado”, indicó.

La empresaria declaró al programa de Magaly Medina que sus hijos no veían a su padre y abuela. Esta denuncia la hizo para aclarar que el futbolista no comparte el tiempo necesario con los dos hijos que tiene con ella.

Recordemos que Melissa Klug recibió una llamada de atención de su expareja porque ella apareció en televisión para opinar sobre su romance con la modelo Ivana Yturbe.

Melissa Klug y Jefferson Farfán han seguido manteniendo comunicación por el bien de sus hijos, según afirmó la ‘Blanca de Chucuito’.

Finalmente, la ‘Blanca de Chucuito’ manifestó que, si es verdad que Yahaira Plasencia se encuentra en España con Jefferson Fafán, se pondría furiosa porque sus hijos se encuentran de vacaciones y debería invertir en pasajes y tiempo con ellos no con la salsera.