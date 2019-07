Sebastián Yatra habría escrito el tema“Cristina” inspirado en la hija de Julio Iglesias

Revelaciones que pueden cambiar el curso de una relación. La canción “Cristina” fue la génesis para el romance entre el cantante Sebastián Yatra con la argentina Martina Stoessel más conocida como Tini Stoessel, no obstante, el tema habría sido fruto del flechazo que el colombiano sintió por la hija de Julio Iglesias.

“Entre tanta gente yo te vi llegar, algo en el destino me hizo saludar. Te dije mi nombre y no sé dónde, como con un beso me respondes… Tú de 19 y yo de 23. Y empecé mis planes para vernos otra vez”, son los primeros versos de la canción que continua con: “Como en Marbella las olas, tú estabas bella y a solas…”.

Según la revista ¡HOLA! Sebastián Yatra conoció a Cristina y Victoria Iglesias, hijas mellizas de Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger, durante su concierto en el Festival Starlite el 16 de agosto de 2018.

Sin embargo, la joven en cuestión tenía en aquel entonces 17 años (y no 19 como dice la letra) mientras que Sebastián Yatra efectivamente tenía 23 años.

En 2018, el intérprete de “Un año” y “Runaway” ya era una estrella consagrada y estaba en plena gira, mientras que Cristina Iglesias dividía su tiempo entre Estados Unidos y República Dominicana.

Esta distancia entre ambos se ve reflejada en los versos que continúan en ‘Cristina’: “¿Cómo te pido que te enamores? Cuando al final no voy a estar cuando tú llores. ¿Cómo te pido que te ilusiones? Y recordar nuestra distancia con canciones. ¿Cómo te pido? Si al final no voy a estar, cuando de ti me enamore”.

Finalmente, aunque el romance nunca se pudo dar, Sebastián Yatra lo plasmó en la letra de ‘Cristina’ en cuyos versos finales, el colombiano le pide a la española que no lo olvide.

“Y aunque no tenga la certeza de volverte a ver, es tuya esta canción. Recuérdame”.

¿Cómo inicio la historia de amor entre Sebastián Yatra y Tini Stoessel?

A finales de julio del 2018, Sebastián Yatra y Tini Stoessel compartieron el lanzamiento de su colaboración “Quiero volver”. “Gracias Tini por invitarme. Tú sabes que te quiero y admiro”, fue e mensaje de agradecimiento del cantante en Instagram. Esta publicación dio pie a que sus miles de seguidores empezaran a especular sobre un posible romance entre ambos artistas.

Sebastián Yatra y Tini Stoessel se besan en pleno concierto

Luego que surgieran los rumores sobre una relación entre ambos, Sebastián Yatra y Tini Stoessel sorprendieron a todos sus fans al darse un tierno beso cuando se encontraban ofreciendo un concierto en el escenario del Luna Park en Argentina, donde interpretaron sus dos temas en conjunto “Quiero volver” y “Ya no hay nadie que nos pare”.