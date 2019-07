Carlos Cacho a Karen Schwarz: “Un error es un error, así lo cometa tu marido”

Carlos Cacho rompió su silencio y lanzó duras críticas a Karen Schwarz luego de que ella defendiera a su pareja Ezio Oliva. Según el documento que presentó la conductora de “Mujeres al mando”, Cacho fue condenado a tres años de pena suspendida por el delito de violación a la intimidad del cantante.

“La señora Karen Schwarz hoy en su programa de televisión... yo no tengo ningún tema con ella, el tema es con su marido, a mi no me gusta mencionarla”, inició el maquillador.

“Me imagino que esta es un historia que lo avergüenza (Ezio Oliva), que a Karen Schwarz, la comprendo, la humilla tener que estar dando explicaciones de su marido”, continuó.

Pese a que Poder Judicial dictó tres años de condena en su contra, Carlos Cacho negó que su programa haya difundido el vídeo íntimo de Ezio Oliva.

"Pueden revisar todos los archivos de mi programa, jamás transmití las imágenes de Ezio teniendo sexo", expresó con énfasis.

"Siempre creeré que el que graba a una mujer en pleno acto sexual es un infeliz, es un miserable, un indecente, cobarde y los que lo apañan también. Un error es un error así lo cometa tu marido, hay que enfrentar la vida con decencia, con humanidad, y sobretodo con lealtad, defendiendo lo indefendible no hacemos bien a nadie", arremetió el maquillador.

El conductor pidió a Karen Schwarz que se quede callada porque el proceso legal aún no finaliza. “Debería de quedarse callada y dejar que su marido enfrente solo este proceso indigno para cualquier hombre de bien”, expresó Carlos Cacho através de la señal de Exitosa.