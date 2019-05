Natti Natasha impresiona a los conductores de EEG con atrevido atuendo [VIDEO]

Desde que pisó suelo peruano, Natti Natasha no deja de hacer noticia en nuestro país. Como parte de su recorrido por los medios de comunicación, la reggaetonera dominicana visitó por primera vez el set de “Esto es Guerra” y sorprendió a los televidentes, competidores y conductores del programa.

Cuando apareció en el reality juvenil de América Televisión, los más emocionados fueron Gian Piero Díaz y Mathías Brivio, quienes no dejaron de elogiar a la intérprete de canciones como “Sin Pijama" y "No Me acuerdo".

“Me siento increíble con la euforia que tienen aquí, me siento muy bien. Me gusta ir a los lugares donde están felices, porque de eso se trata la música”, expresó Natti Natasha.

Patricio Parodi y Rafael Parodi, capitanes de los dos equipos de “Esto es Guerra”, también le dedicaron emotivas palabras a Natti Natasha, además le dieron un significativo regalo. Ambos detalles alegraron a la cantante.

Los conductores no se quedaron atrás. Luego de que Gian Piero Díaz la elogiara por su sencillez, Mathías Brivio le pidió que cante a capella la canción “No me trates de engañar” y la artista no se negó.

Natti Natasha promociona “Oh Daddy”

Pese a que cuenta con millones de seguidores en las redes sociales y una gran exposición mediática, Natti Natasha no se duerme en sus laureles y continúa trabajando para llevar su música a diversas partes del mundo.

La artista natural de República Dominicana llegó a nuestro país el martes 28 de mayo para promocionar su nuevo single “Oh Daddy”, el tercer sencillo de su álbum debut ilumiNATTI, que fue lanzado a comienzos de año por Pina Records/Sony Music Latin.

“Oh Daddy” es una versión del clásico de Ritchie Valens “Donna”. Escrita por Daddy Yankee y Natti Natasha, la artista abraza sus raíces caribeñas en esta canción mezclando ritmos pop y dancehall. Producido por Linkon y Gaby Music, esta es la única canción del álbum que se encuentra disponible en español e inglés.

La canción tiene como soporte un videoclip dirigido por Nuno Gómez en el que la reggaetonera de República Dominicana sorprende con su talento al interpretar a dos de sus personajes, una mujer adulta y una sex-symbol. El video ya cuenta con 63 millones de reproducciones.

Su disco cuenta con un total de 17 canciones cautivantes que tratan del amor y el desamor, de sexo y del empoderamiento femenino, ilumiNATTI fortalece los lazos personales entre Natti y sus seguidores. Entre himnos directos al corazón como “Quien Sabe” y “La Mejor Versión de Mi” y temas rompe-discotecas de reggaetón como “Me Gusta” y “Pa Mala Yo”, ilumiNATTI resalta el talento polifacético de Natti. Ella también sorprendió a sus fans con el estreno de 10 videos musicales, incluyendo su vibrante colaboración con la superestrella brasileña Anitta en “Te Lo Dije”.

Este álbum es producido por algunos de los nombres más importantes de la industria, incluyendo a Raphy Pina, Gaby Music, Chris Jeday, Mambo Kingz, DJ Julián, Fortuna, Linkon, MikeyTone, Magnífico, Dimelo Flow, Joss Favela y Marcos Sánchez.