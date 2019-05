Yahaira rompe su silencio tras "El valor de la verdad" de 'Coto' Hernández

Yahaira Plasencia decidió pronunciarse públicamente para aclarar algunos temas luego que 'Coto Hernández' se presentara en "El valor de la verdad" y confirmara que tuvo un breve amorío con la salsera.

La popular 'Reina del Totó', quien se ha visto envuelta en la polémica tras ser vinculada al presidente Martín Vizcarra, envió un contundente mensaje para dejar en claro cuál es su posición frente a las declaraciones del modelo en el temido sillón rojo.

La cantante aseguró que no tuvo un romance con el costarricense al indicar que su última relación sentimental fue con el futbolista Jefferson Farfán. "No hablo de terceras personas, pero todo el Perú sabe quién fue mi pareja hace tres años. Suficiente con eso. Estoy soltera”, comentó Yahaira al recordar su polémico vínculo con el jugador del Lokomotiv.

Además, aprovechó para dejar en claro que actualmente se encuentra completamente soltera, pues por el momento prefiere estar cien por ciento enfocada en su carrera artística. "Mi última pareja (amor) ha sido ya saben quién (Jefferson Farfán), hace tres años", reiteró. "Yo sigo sin compromisos", añadió.

Por otro lado, Yahaira Plasencia negó que el productor musical Sergio George vaya a trabajar con ella porque Jefferson Farfán le pagó para ello. La cantante fue enfática al señalar que George decidió contar con ella gracias a su talento. “Hay gente malintencionada que habla muchas cosas y a ese comentario no le voy a prestar atención. Es algo tonto, él tiene mucha trayectoria, ha trabajado con grandes de la música. Me buscó y me encontró”, declaró.

'Coto' Hernández fue el invitado de "El valor de la verdad" el sábado 25 de mayo y sorprendió a todos los televidentes con sus confesiones.

El modelo costarricense dio a conocer que estuvo saliendo con Yahaira Plasencia y que terminó por ilusionarse con ella. Además, contó que salían juntos en grupo, pero no a solas por temor a ser abordados por las cámaras. Sin embargo, precisó que nunca existió una relación formal entre ellos.

En el programa de Latina conducido por Beto Ortiz, el exchico reality confesó también que le fue 'infiel' a la salsera con Paula Manzanal, pues salió con la modelo cuando aún se encontraba teniendo un vínculo amoroso con Yahaira Plasencia.

Yahaira le contesta a 'La India' tras fuertes críticas

La salsera Yahaira Plasencia se presentó el sábado en "El Artista del Año" y aprovechó su participación para responder a 'La India' luego que esta la llamara "vedette" por el estilo de sus shows. "Yo admiro muchísimo a La India, es una cantante con mucha trayectoria. Tiene su punto de vista sobre cómo me visto, pero a mí me gusta. O sea, soy joven y tengo un bonito cuerpo, pues. Siempre hay que mostrar un poquito", comentó la intérprete.