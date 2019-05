Justin Bieber revela foto con Hailey Baldwin, pero es vinculado a Selena

Justin Bieber vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras publicar una reveladora fotografía en Instagram, en la cual se le ve abrazando y besando a su esposa Hailey Baldwin, en un sillón. La instantánea tiene más de cinco millones de corazones, sin embargo, no todo es felicidad, pues los fanáticos del canadiense le han hecho recordar a Selena Gomez.

"Todos los días tengo un nuevo apodo para ella, hoy será mi 'goo goo'", compartió Justin Bieber en Instagram. Los fans no se hicieron esperar: "Te extraño Selena", "Selena Gomez rockea", "No te preocupes, pero no me gusta Hailey Baldwin, lo siento", "Amor falso, tú y Selena siempre serán la pareja", fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer.

Instagram: ¿Justin Bieber sigue enamorado de Selena Gomez?

A través de un historial de Instagram, Justin Bieber intentaba ironizar sobre los diferentes titulares de un supuesto embarazo de su esposa Hailey Baldwin. Sin embargo, un mal enfoque de la cámara dejó ver las búsquedas frecuentes que el cantante haría, destacándose una página sobre su ex pareja Selena Gómez.

Justin Bieber y Hailey Baldwin

La pareja siempre está en medio de los rumores y bajo los flashes de los paparazzi, sin embargo, ambos se envían severas muestras de cariño en las redes sociales. Así lo pudimos ver en una reciente publicación de Hailey Baldwin, a quien se le puede ver con un polo rojo una truza blanca.

El cantante y esposo de Hailey Baldwin, Justin Bieber, no aguantó y le escribió: "La más caliente en el juego, no hay duda". La pareja es una de las más codiciadas del mundo actualmente.