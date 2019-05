'La Chama' critica fotos de Instagram de novia de Nicola Porcella

La modelo venezolana Alexandra Méndez volvió a remecer la farándula local después de que confesara impactantes revelaciones en el programa “El valor de la verdad”. Esta vez se refirió a Romina Lozano, pareja de Nicola Porcella.

Alexandra Méndez, mejor conocida como 'La Chama’, dejó entrever que a diferencia de Angie Arizaga, la novia del chico reality no es tan bonita como se la ve en sus fotos de Instagram.

Para la venezolana, Arizaga es mucho más bonita que Lozano. “Angie me parece superguapa, he visto muchas veces a Angie, pero no a Romina y, bueno, creo que en sus fotos siempre hay Photoshop”, indicó para el diario Trome.

“No la conozco, estuve de vacaciones y si tengo una opinión de ella, se la daré en persona”, agregó sobre la modelo que nos representó en el Miss Universo 2018.

Alexandra Méndez también aseguró que Nicola Porcella, de quien admitió en “El valor de la verdad” que está enamorada, es parte de su pasado.

“No, a mí no me interesa ser la enamorada de alguien, solo quiero disfrutar la vida. Nicola es el pasado, yo olvido rápido”, expresó la ex chica reality.

Romina Lozano lanza advertencia a Nicola Porcella

La flamante participante de “Esto es Guerra” aseguró que actualmente es la pareja oficial de Nicola Porcella. Aunque no quiere decir cuánto tiempo están juntos, Romina Lozano aseguró que “ya no somos salientes”.

La modelo admitió que es tradicional, por eso Nicola Porcella tuvo que declararse. “Sí, me gustan las cosas correctas, me tienes que decir que soy tu enamorada”, dijo.

Romina Lozano admitió que no ‘aguanta pulgas’ y eso Nicola Porcella lo sabe. “Es que si me molesta algo, soy bien directa y te lo voy a decir. A él ya le ha tocado, me ha visto en ese trance”, contó.

Lozano reveló que ya lo ‘cuadró’. “Fue una ‘chiquita’, tampoco le voy a prohibir que hable con sus amigas, porque también tengo mis amigos”, declaró para Trome.

Romina Lozano habla de Angie Arizaga

Por otro lado, la ‘combatiente’ habló de Angie Arizaga. No nos conocíamos, nos hemos visto en algún evento. Sé que fue la expareja de mi chico, ella tuvo su tiempo con él y ahora yo estoy con Nicola, sería ilógico que hubiera un enfrentamiento, aunque mucha gente dice que yo me he metido y eso no es verdad”, señaló.

Romina Lozano indicó que no tiene nada en contra de Angie Arizaga, ni ‘cuando se apagan las luces’, tal y como se dejó entrever días atrás. “Claro, no nos estamos ‘jalando los pelos’ tras bambalinas, nos saludamos normal. Además, me parece que ella también está en otra etapa y la vida continúa para todos”.