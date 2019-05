Nataniel: “Soy una mujer de retos”

Nataniel Sánchez está de regreso en Lima, pero en una faceta diferente. La recordada Fernanda de las Casas de ‘Al fondo hay sitio’ se reencuentra con el público peruano a través de la música con el tema ‘Tú y yo’ que grabó en colaboración con el cantante peruano Daniel Guevara y que ya se encuentra en las diferentes plataformas musicales.

“Daniel yo nos conocimos en el musical Mamma Mia y desde el inicio hubo una conexión especial en nuestra amistad. Ambos coincidimos en nuestra entrega hacia el arte y nuestro gusto por la música. Luego él me invita a grabar juntos su canción, lo cual acepté feliz porque es una experiencia nueva para mí que soy una mujer de retos”, cuenta la actriz.

“El tema habla precisamente de la conexión de una pareja, del amor y la forma bonita en que una pareja se conecta. Esa ‘química’ también sucede con la amistad que es justamente lo que nos pasó a Daniel y a mí. Espero que el público disfrute del tema porque en realidad está muy bueno”, dijo.

Nataniel, además, comentó la posibilidad de lanzarse como cantante, una de las facetas que siempre ha estado presente en sus planes. “De repente esta canción es el inicio de una carrera musical, pero aún no estoy iniciando nada. Paso a paso... no me gustaría hacer algo improvisado”.

La actriz, quien recientemente también protagonizó la cinta Un amor hasta las patas, actualmente se encuentra radicada en España desde donde viene cultivándose con clases de interpretación, canto y danza. “Como siempre lo he dicho, no me gusta estar quieta. Creo que era necesario darme este tiempo para mi crecimiento profesional, pero a la vez me alegra darme el tiempo para entregar mi trabajo al Perú en el cine. Espero que se vengan otras cosas”.

Sobre su retorno a la televisión, Nataniel no tiene claro lo que se viene al término de sus estudios. “Mi regreso va a depender de la fecha en que se abra la plaza para el séptimo y último nivel de mi curso de Interpretación. Perú siempre va a ser mi casa y yo siempre estaré feliz de retornar, pero aún no hago planes. Realmente siento que estamos pensando constantemente en el futuro y no disfrutamos el día a día. De mi parte estoy concentrada en disfrutar el ahora, el siguiente paso ya se verá”.

En otro momento, la actriz se refirió al personaje que encarnó en ‘Al fondo hay sitio’ y por el cual el público aún la recuerda. “La serie marcó al Perú no solo porque el público se identificó con los personajes, sino por el tiempo en que se mantuvo en la pantalla... Ahora que terminó ‘Juego de Tronos’ los actores decían que lo que hagan después no se va a comparar con la serie. No estoy comparando ambas producciones, pero sí tengo la misma sensación que ellos. Los personajes de ‘Al fondo hay sitio’ no van a ser olvidados y nosotros tampoco los queremos olvidar”, finalizó.❖

El dato