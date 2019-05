Edison Flores debuta como actor en Sres.Papis [FOTOS]

El futbolista Edison Flores, debutó como actor interpretándose a sí mismo en la telenovela “Sres. Papis”, que se transmite por América Televisión. “Estoy muy feliz de ser parte de esta gran producción, sé que tiene mucho éxito. Antes ya me habían llamado para actuar, pero he preferido esperar una oportunidad como esta, ya que siempre busco que todo lo que haga deje un buen mensaje y en esta ocasión ocurrió así….no se lo pueden perder”, señaló el seleccionado nacional.

Durante las grabaciones, Edison Flores hizo buena química con el pequeño Juan Pablo Abad, quien interpreta a Yoni en la telenovela, pues dentro de la historia es un hincha acérrimo del futbolista, de quien recibe una visita sorpresa.

De igual forma ocurrió con Aldo Miyashiro, con quien interactúa en la historia: “Ha sido una gran experiencia el grabar con el “Chino”, siempre lo he visto por la televisión pero no lo conocía, ahora que lo conozco me parece una gran persona” señaló.

Las escenas en donde aparece Flores, se verán esta noche en un capítulo muy emotivo, en donde el pequeño Yoni recibe la visita de su futbolista favorito en el día de su cumpleaños. En tanto, y aprovechando la coyuntura, la producción de Sres Papis está realizando un concurso entre todos sus televidentes, para ganarse una camiseta autografiada por el 'Orejas'. Para ello, los concursantes, deberán tomarse un selfie viendo la telenovela y postearla en las redes sociales @DelBarrioPro y @AmericaTelevision, hasta el día lunes.