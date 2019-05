Juliana Oxenford aconseja a Yeni Vilcatoma tras hablar de Yahaira Plasencia [VIDEO]

Juliana Oxenford no se quedó callada ante los polémicos comentarios que deslizó la parlamentaria Yeni Vilcatoma, quien sorprendió a los medios al dejar entre ver que existía un presunto nexo entre Yahaira Plasencia y Martín Vizcarra. Ante lo sucedido, la periodista de Latina lanzó un fuerte comentario, asegurando que la fujimorista ha perdido el eje.

Como se recuerda, Vilcatoma deslizó la idea en una entrevista con Milagros Leiva, donde habló del caso 'Yahaira' y el vínculo que tiene con el presidente de la República. "Si yo hubiese querido atacar al presidente, habría hablado del caso Yahaira, del caso del hotel de Tacna. Si yo quisiera hacer uso de ese espacio del Congreso, había mucha información que habría podido difundir", comentó durante su visita para ATV.

Sus palabras causaron revuelo en todos los medios a nivel nacional, provocando que la misma Yahaira Plasencia se pronuncie al respecto a través de un comunicado en Instagram, asegurando que están atentando contra su imagen. "Tras una serie de especulaciones que manchan mi honor y reputación, rechazo categóricamente cualquier vínculo de ninguna índole con el presidente de la República, Martín Vizcarra, a quien respeto como máxima autoridad de nuestro país", indicó la popular salsera en su comunicado.

Por su parte, la periodista Juliana Oxenford comentó que no le causa sorpresa que Yeni Vilcatoma haga ese tipo de cosas; sin embargo, cree que debe tener más cuidado con sus palabras. "Ahora funge de periodista, no me sorprende, pero tratándose de una parlamentaria debería tener un poco más de cuidado, no con sus aseveraciones porque no los confirmó, pero sí por lo que deslizó", dijo la figura de 90 Central.

Juliana Oxenford dejó en claro que la parlamentaria no debe meterse en la vida de los demás, ya que no fue elegida para esa función. "Tiene que cuidarse porque ella no es una congresista elegida para meterse en la vida de los demás y si es cierto debe tener las pruebas contundentes para salir y deslizar una idea como la que planteó. Absolutamente irresponsable, pero es Yeni Vilcatoma", sentenció para Válgame Dios.