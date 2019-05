¿Jennifer Aniston provocó grave trastorno en actriz de 'Friends'? [VIDEO]

Jennifer Aniston logró alcanzar fama mundial gracias a la exitosa serie 'Friends', donde se consagró como la artista más famosa que logró saltar a Hollywood; sin embargo, la actriz se ha visto envuelta en un nueva escándalo tras la revelación de una de sus compañeras de reparto en la comedia de televisión, quien aseguró que sufrió de un grave trastorno por estar junto a ella.

Se trata de Lisa Kudrow, quien estuvo al lado de la expareja de Brad Pitt durante las 10 temporadas de la exitosa producción que arrancaba carcajadas en los televidentes, pero muy pocos conocían los oscuros momentos por los que pasaban sus integrantes, como fue el caso de la actriz que interpreto a Phoebe, quien sufrió serios problemas alimenticios.

"Desafortunadamente, para una mujer, si estás flaca te ves bien. Y eso es lo único que obtuve. Cuando estaba demasiado delgada, estaba enferma todo el tiempo. Una infección, un resfrío, sinusitis... Siempre estaba enferma", comentó la popular actriz para un podcast del comediante Marc Maron, donde reveló detalles desconocidos de su paso por la serie.

La enfermedad de Kudrow se agravaba conforme pasaban las temporadas y llegó al punto que comenzó a compararse con Jennifer Aniston (Rachel) y Courtney Cox (Mónica), sus compañeras del elenco que conquistaban con sus increíbles figuras y belleza frente a cámaras.

"Era más alta, más grande. Me sentía como una mujer enorme frente a ellas", dijo la actriz, provocando que sus desórdenes alimenticios empeoren. Pese a que con el paso de los años, Lisa Kudrow se volvió amiga de Jennifer Aniston, tuvo que pasar mucho tiempo para que logre superar sus problemas, además afirmó que no ve ni verá ningún capítulo de la historia que la llevo a la fama.

"Sinceramente, evito ver la serie cuando la ponen en televisión. Es que me da miedo que no me guste mi interpretación, así que prefiero no arriesgarme", había asegurado en Entertainment Tonight.