Filtran escalofriante video que grabó Isaac Kappy días antes de morir

Isaac Kappy, actor de "Thor" y "Breaking Bad", falleció el pasado lunes de 14 de mayo tras lanzarse de un puente en Arizona.

Días antes de suicidarse, el actor secundario de "Thor" grabó un alarmante video en directo en el que aseguraba que había "oscuridad" en él. "Esta batalla contra la oscuridad me consumió. Soy un mal hombre, dejé que la oscuridad me consumiera", se le oye decir en el material audiovisual que ha generado más de una reacción en la esfera virtual.

Psicólogos se han pronunciado al respecto y han indicado que el intérprete tuvo muchas carencias y falta de estabilidad emocional. En el video que grabó Isaac Kappy, actor de "Thor" y "Breaking bad", se puede apreciar el vaivén de ideas que quería expresar a la gente que le rodeaba.

Las imágenes, que grabó y público tres días antes de tomar su fatal decisión, fueron viralizadas en distintas plataformas virtuales, en especial en YouTube luego que se confirmara su deceso.

"(He invertido mucho tiempo) en destapar la oscuridad en el mundo. Pero no dediqué lo suficiente para ver la oscuridad que hay en mí. El perro también lo dice ", manifestó Isaac Kappy frente al lente de la cámara, mientras en el fondo de escuchaba los ladridos de un can.

Según indican medios internacionales, Isaac Kappy habría acusado a varios actores de Hollywood por paidofilia y otros delitos que atentan contra la integridad física y moral de las víctimas.

El actor de "Thor" y "Breaking Bad" acusó a Seth Green, voz de Chris Griffin en "Padre de familia" y actor de "Buffy the vampire slayer". También indicó que la esposa de Green, Claire Grant, estaba involucrado en ese tipo de prácticas ilícitas.

"Todo el tiempo que he pasado intentando mitigar el riesgo, hubo mucha gente a la que dejé fuera de mi vida, que quería en mi vida, pero que no quería que sufrieran daño por toda la mierda de los Illuminati", revela el video.

Además de todas las acusaciones que hizo a varios actores de la industria del entretenimiento, Isaac Kappy estuvo en primeras planas de diversos diarios internacionales en el verano de 2018 por, presuntamente, intentar ahogar a la hija de Michael Jackson, Paris, durante una celebración.

