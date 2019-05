Conoce a Edgar, el hombre que enamoró a Susan Ochoa [FOTOS]

La cantante Susan Ochoa no deja de acaparar portadas por su desempeño en las pantallas chicas. Además de deslumbrar al público con su interpretación, la chiclayana se presentará este domingo en el programa “Mi mamá cocina mejor que la tuya”.

Susan Ochoa deberá demostrar en el programa de Yaco Eskenazi y Ethel Pozo que tiene mejor sazón que Renzo Schuller. Antes habló de su relación con la cocina, de sus metas y de su amor por su familia.

Cuando le preguntaron sobre su experiencia en mi “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, la participante de “El artista del año” expresó: “Divertida, pude demostrar un poco de lo que sé, soy mamá de tres niños y cuando puedo les preparo cosas ricas”, expresó la artista natural de Pátapo.

“Yo sé cocinar, aprendí viendo a mi mamá y también mientras trabajaba en casas y en restaurantes. Aunque sí debo reconocer que el plato que preparé en el programa nunca lo había hecho y que, por eso, no la tuve fácil”, dijo sobre su participación en el programa dominical.

Susan Ochoa también se burló del platillo de Renzo Schuller. “Ni él mismo se lo quería comer. Yo sí estuve obligada a probar su sazón y llegué a mi casa con dolor de estómago”, añadió entre risas.

La artista que triunfó en Viña del Mar 2019 habló de sus nuevos proyectos. “Después de las gaviotas (de plata) se abrieron muchas puertas. Las gaviotas son un premio que me llenó de ilusiones pero no es mi límite, es un premio que le he dedicado a quienes han confiado en mí siempre, y realmente lo hago con el corazón y Dios lo sabe, pero mis proyectos van mucho más allá, apunto a la internacionalización. Hace poco estuve en Chile y ahora mi próxima meta es México, ya se irán enterando”, indicó.

Susan Ochoa también habló de cómo lidia con la fama. “Me ha costado mucho alcanzar estos logros, esto no nació de la noche a la mañana, y por eso valoro mucho el cariño del público, sus aplausos me hacen vibrar. Un artista se hace por el público, si un artista no tiene público, no es artista. Y quienes no piensan así, será porque quizá nos les ha costado mucho cumplir sus sueños”.

Por otro lado, la intérprete de “Ya no más” se animó a hablar de su vida privada y reveló que mantiene una relación larga con Edgar Ferrer, quien además de ser su mánager, es el padre de sus tres menores hijos.

“El papá de mis hijos, mis hijos y yo, somos una familia. Edgar y yo estamos dándole duro a la relación porque tenemos tres hijos y quince años juntos”, expresó Susan Ochoa, quien se lució con sus hijos en el último Día de la Madre.