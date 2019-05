Festival de Cannes: Tarantino fue cuestionado en conferencia

El cineasta Quentin Tarantino salió de la conferencia de prensa de Cannes, molesto. Durante la ronda de preguntas por la película ‘Once Upon a Time in Hollywood’ (o Érase una vez ...en Hollywood), estuvo acompañado de Margot Robbie, Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, pero al célebre director le disgustó que un periodista le cuestionara la poca participación que le dio a la nominada al Óscar.

La cinta fue estrenada en Cannes con una ovación de varios minutos, pero tras responder sobre el tema de fondo de la película (el asesinato a la actriz Sharon Tate en ese entonces, 1969, esposa de Roman Polanski) y la “fascinación” por el psicópata Charles Manson que lograba atraer a jóvenes; el periodista de The New York Times le preguntó al cineasta por qué le dio pocas líneas a Margot Robbie. “Rechazo tu hipótesis”, respondió tajante Tarantino.

Inmediatamente después, Margot Robbie fue diplomática. “Creo que los momentos que obtuve en la pantalla me dieron la oportunidad de honrar a Sharon y su ligereza. No creo que la intención fuera profundizar más. Creo que la tragedia fue, en última instancia, la pérdida de la inocencia y mostrar que los maravillosos aspectos de ella se podía hacer rápidamente sin hablar, y sentí que tenía mucho tiempo para explorar el evento del personaje sin diálogo. Quentin me dijo que ella es el corazón de la historia”.