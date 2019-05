Teatro: El amor después del amor

Usualmente las historias nos hablan del proceso de encontrar el amor, pero, ¿qué hay después del amor?, ¿más amor?, ¿desengaño?, ¿rutina?. 'El amor después del amor' nos habla de tres historias en las que se muestra lo que puede existir luego del amor: abandono, resentimiento, aburrimiento o simplemente torpeza para comenzar de nuevo, porque son circunstancias en las que el amor -o la falta de este- lleva a los protagonistas a cometer errores que no deberían darse cuando el amor está presente.

'El amor después del amor' es una comedia que nos narra los conflictos de tres parejas que descubrirán que cuando uno ama arriesga, y uno no siempre gana en una apuesta por amor. Pero siempre lo seguimos intentando. Escrita por Christian Ávalos, está dirigida por Daniel Chiang y Christian Ávalos y cuenta con las actuaciones de Kelly Estrada y Renato Medina-Vassallo. El estreno será el viernes 24 de mayo en el Centro Cultural Espacio Los Únicos, Miraflores, a las 9:00 p. m.

"Las obras que integran El amor después del amor fueron pensadas y escritas como tres momentos distintos en la vida de la relación en pareja", menciona el dramaturgo Christian Ávalos. "Pero al juntarlas, Daniel Chiang y yo nos dimos cuenta de que las tres encerraban un tema que se presta para la farsa: los errores que cometemos por amor, o desamor, nos definen casi como locos. Pancho busca frenéticamente otra relación para olvidar a su ex, pero no puede; Ella perdonó a Él, pero se da cuenta de que no es feliz con esa decisión; Xaviera está cansada de la grisura de Iván, su esposo, y él está aburrido de sí mismo. En algún momento todos hemos estado en algunas de estas circunstancias que aquí buscamos caricaturizar para reírnos un poco de nosotros mismos en esas situaciones en las que no queremos recordar que estuvimos o en las que no queremos jamás estar".