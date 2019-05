Tilsa Lozano emite fuerte mensaje tras comprometedor ampay de Miguel Hidalgo 

Tilsa Lozano no se quedó de brazos cruzados tras las comprometedoras imágenes de su expareja y padre de sus dos hijos tras ser campado en presunto estado de ebriedad en la vía pública. La conductora de televisión rompió su silencio al ver las imágenes y decidió enviar un fuerte mensaje a 'Miguelón'.

Como se recuerda, fue el programa de Magaly Medina el que difundió las imágenes del empresario y un amigo en la calle, ambos en presunto estado de ebriedad. El revelador informe también expuso a la expareja de Tilsa en una cariñosa situación con una desconocida joven, a quien abrazaba y hablaba al oído.

Ante ello, Tilsa Lozano no se quedó callada al ser consultada por los medios, por ello terminó enviando un revelador mensaje sobre la situación. "No tengo nada qué decir, no me parece nada grave. Él es un chico soltero y puede tomar sus tragos con sus amigos. Si tiene que rehacer su vida, tiene todo el derecho del mundo", dijo la ex vengadora.

Tilsa dejó en claro que su expareja es un excelente padre, por lo que unas imágenes difundidas sobre las celebraciones que podría protagonizar no cambiarían su forma de pensar sobre él. Al ser consultada si pensaba que Magaly Medina difundió el vídeo con la intención de hacerla sentir mal, la modelo reveló que no cree que las cosas de dieron así.

"Yo no lo tomó personal, al final es su trabajo de Magaly. Al igual que yo tiene un programa de espectáculos y yo también", sentenció la conductora de Panamericana, además enfatizó que su expareja no hacía nada malo y si está con chicas, es un hombre soltero que puede hacer lo que desea.