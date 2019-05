Reportera de "Válgame Dios" sufre maltrato en conferencia de prensa de Milett Figueroa [VIDEO]

El programa 'Válgame Dios' fue vetado de la conferencia de prensa de la obra 'Pantaleón y las Visitadoras, el musical', pese a que la reportera asistió con la credencial, la organización de Milet Figueroa le negó el ingreso.

Ella contó cómo fue recibida al ingresar al evento de prensa en el Teatro Peruano Japonés: "Vinimos muy temprano a la conferencia de prensa, exactamente 10:30 en punto tal y como decía en la publicación de Facebook. Vinimos con nuestra credencial como nos pidieron, mandamos el correo; sin embargo, cuando llegamos a la puerta nos dicen: 'Disculpen, "Válgame Dios" no es apto para que pueda ingresar al musical".

Rodrigo González no dudo en ocultar su molestia y arremetió con un duro comentario tras el maltrato a la periodista de su canal.

Incluso, se atrevió a mencionar a Milett Figueroa como la autora del pedido de la exclusión del programa, pues otros segmentos de Latina sí ingresaron.

"Dentro del elenco la única que siento que podría tener algo contra nosotros, o ha mostrado alguna antipatía, es Milett", comentó 'Peluchín' contra la obra 'Pantaleón y las Visitadoras, el musical' donde la exmodelo es parte del elenco de actuación.

La reportera reveló que ante su pedido, los organizadores señalaron que "Válgame Dios" solo hizo rebote de la información de la obra. A lo que Rodrigo González ironizó la respuesta: "¿Y qué quería que hagamos? ¿Un homenaje? ¿Una misa de cuerpo presente?".

Pero el polémico conductor continuó con mayores calificativos a la posición de la obra, hasta lo tildó de 'ridículo'. "O sea vetar a un programa de televisión que no siento que hagamos más que ironizar y damos las opiniones. Me parece exagerado y sobredimensionado y hasta ridículo. Me importa poco menos que un pimiento que no nos dejen entrar", finalizó indignado.

Sin embargo, la reportera confesó que pese sufrir el maltrato, pudo conseguir imágenes y entrevistas de Milett Figueroa desde otras fuentes.