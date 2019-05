Brunella Horna furiosa porque Richard Acuña recibió propuesta de matrimonio de otra mujer

Brunella Horna sorprendió a todos sus seguidores en Instagram al publicar una carta en la que otra persona le propuso matrimonio a su enamorado, el congresista Richard Acuña.

Los fans de la popular Wawita no esperaron que la exchica reality revelara la imagen del insólito pedido que le hicieron a su pareja. Este hecho llamó mucho la atención debido a que no es ninguna sorpresa que la modelo y el parlamentario mantienen una relación durante más de un año.

Brunella Horna posteó en Instagram el papel en el que se aprecia claramente que una mujer le pide a Richard Acuña que se case con ella y hasta le envía sus datos personales con la clara intención de que él la vaya a buscar. "Quiero casarme con usted. Soy la..., por favor contésteme". Mi dirección es.........., mi celular es.....", se lee en el papel cuadriculado escrito en la ciudad de Trujilo, con fecha del 20 de mayo de este año.

La osada propuesta a Richard Acuña provocó la ira de la exchica reality, quien no dudó en expresar todo el malestar que le generó este suceso con un mensaje de indignación y clara molestia. "¡Que cosa! ¿y yo dónde quedé?. Llegó esto a su oficina. Que atrevida esa muchacha", escribió Brunella Horna en la publicación que difundió a través de su Instagram.

En diversas oportunidades, la modelo comparte románticas imágenes junto al congresista Richard Acuña, para dejar en claro que su romance marcha mejor que nunca y evitar las especulaciones sobre una posible ruptura.

¿Brunella terminó con Richard Acuña?

El mes pasado, Brunella Horna generó polémica al asegurar que le puso fin a su relación con Richard Acuña debido a que este no le propuso matrimonio. "Lamentablemente, despúes de un año y medio aproximadamente, nuestra relación ha terminado", manifestó. "Porque él no me pidió matrimonio", añadió la rubia.

Sin embargo, la modelo hizo estas declaraciones cuando se encontraba sometida a una prueba de hipnosis en el programa “En Boca de Todos”.

