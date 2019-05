Adele toma radical decisión tras anunciar divorcio del padre de su hijo

La cantante británica Adele está tomando la manera más tranquila posible la separación del padre de su hijo Angelo Adkins, Simon Konecki.

Hace apenas un mes que dio a conocer la noticia de que la intérprete de "Someone like you" se había separado de su esposo, incluso, diversos portales internacionales, señalaron que la ganadora de 15 Grammy estaría en serios problemas financieros, ya que su ex se quedaría con más de la mitad de su fortuna por no firmar un acuerdo prenupcial antes de casarse.

De acuerdo a The Sun, Adele tendría que pagar 86,5 millones de euros por el divorcio. Además, el mismo medio indica que Simon Koneckise quedaría con la mitad de su fortuna correspondiente a 150 millones de libras, lo que representaría 173 millones de euros de la estrella.

Hasta el momento no se sabe si la artista ya estaría desembolsando la millonaria suma a su ex. Sin embargo, trascendió que la celebridad ya le habría comprado a Simón una mansión en Beverly Hills de cinco habitaciones, valorizada en 10 millones de dólares. El nuevo hogar del cofundador de la marca de agua premium “Life Water” estaría situado a unas manzanas de distancia de la propiedad que la cantante posee en esa misma zona y que adquirió tres años atrás por nueve millones y medio.

Según el portal Variety, la creencia generalizada es que Simon se mudará ahora a esa nueva casa que la famosa intérprete británica compró al productor Michael Hertzberg, que en un principio pedía por ella 13 millones.

La vivienda cuenta con todas las comodidades esperadas, como un patio interior protegido de las miradas de curiosos y una piscina, y se encuentra en uno de los barrios favoritos de la celebridades y que cuenta con vecinos tan famosos como Cameron Diaz o Katy Perry.

Toma con humor el divorcio

Adele utilizó su cuenta de Instagram para publicar un divertido meme que tomó de sorpresa a sus casi 32 millones de seguidores.

En la publicación se aprecia dos imágenes de la cantante. La primera de ellas la muestra llorando de emoción tras alzarse con seis galardones en la 54.ª entrega de los Premios Grammy, en el 2012. Mientras en la segunda es una captura de Adele en Carpool Karaoke, del programa The Late Late Show con James Corden, realizado en enero de 2016.

“Cuando te atrapas en tus sentimientos, y entonces recuerda quién eres", escribió la cantante en la descripción de las imágenes, dejando en claro que está muy bien tras anunciar su separación.

Vuelve a creer en el amor

El tabloide The Sun reportó que la intérprete de "Hello" había sido vista en New York, besándose con un hombre sin identificar pero con un gran parecido a su exesposo Simon Konecki.