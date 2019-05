Paloma Fiuza 'entierra' a Facundo González con tajante mensaje [VIDEO]

La modelo Paloma Fiuza se atrevió a hablar sobre una posible reconciliación con Facundo González frente a las cámaras del programa "Estás en Todas".

En la última edición de "Esto es Guerra", el conductor Gian Piero Díaz le consultó a la brasileña si es que aún seguía enamorada del argentino, tras lo cual ella esbozó una pícara sonrisa y dio una inesperada respuesta.

PUEDES VER EEG: Paloma Fiuza se dobló el tobillo tras enfrentarse a Karen Dejo [VIDEO]

"Tengo un gran cariño por él. Es un amor, pero no es un amor como era antes, es un amor de compañerismo", manifestó la chica reality, dejando en claro que ya no siente amor por su expareja. Inmediatamente, la modelo Rosángela Espinoza se pronunció y dejó entrever que Paloma y Facundo se habrían dado besos a pesar de haber terminado su relación. "Paloma, pero los amigos no se dan besos en la boca", dijo la popular Chica Selfie.

Las palabras de Rosángela no sentaron muy bien en Paloma Fiuza, pues esta se mostró un tanto nerviosa e incómoda y luego aseguró que no ha vuelto a besar en la boca al popular Wacho después que se separaron. "Desde que terminó la relación nunca más he dado un beso en la boca a Facundo", precisó.

PUEDES VER ¿Jenko del Río tuvo encuentro íntimo en baño de restaurante? [VIDEO]

Tras este polémico episodio, las cámaras de "Estás en Todas" buscaron a Facundo González para consultarle sobre un posible 'remember' con Paloma. El popular Wacho sorprendió a más de uno al dejar abierta la posibilidad de regresar con la bella modelo. "No (voy a regresar con Paloma), todavía no, uno no sabe que puede pasar el día de mañana, pero hoy no estamos juntos", indicó.

Sin embargo, la brasileña fue enfática al asegurar que no hay forma de que retome su relación con el argentino . "No hay vuelta atrás. Es definitivo", aseveró de manera enfática la integrante de “Esto es Guerra” en televisión nacional.