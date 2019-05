¿Melissa Loza vuelve a "Esto es Guerra"? [VIDEO]

Luego que en la última edición de "Esto es Guerra" se diera a conocer que dos personas más entrarían al programa para formar parte de "Los Guerreros" y "Los Combatientes", los competidores se pronunciaron para opinar sobre el posible ingreso de Melissa Loza.

Patricio Parodi, Spheffany Loza y 'Pancho' Rodríguez se mostraron muy emocionados al hablar acerca del posible retorno de la popular Diosa al reality producido por América TV.

Patricio Parodi, capitán de "Los Guerreros", indicó que estaría más que contento de poder contar con Melissa Loza en su equipo. "Melissa es una histórica en el programa. No veo a una Melissa yendo a 'Combate', nunca ha pisado el set de 'Combate', obviamente me gustaría tenerla en el equipo", expresó el popular Pato.

Por su parte, 'Pancho' Rodríguez señaló que "sería espectacular" que la modelo vuelva a competir en "Esto es Guerra", pues es uno de los personajes más icónicos del reality. "Ella como histórica, con lo tremendamente buena competidora que es, que ingrese. Siento que el público de EEG necesitan eso, sería super lindo”, afirmó.

Además, comentó que le gustaría que ver juntas a Melissa y Spheffany Loza en televisión. “Más allá de eso, tener la oportunidad de que las dos hermanas se junten. Creo que con el tiempo se puede construir una linda historia que tal vez nadie se imagina", manifestó el chileno.

Finalmente, Spheffany Loza aseguró que estaría encantada de poder compartir un set con su hermana por primera vez. "Me encantaría estar con ella. Nunca he compartido un set con ella y me encantaría", dijo Tepha, pues afirmó que "siempre han intentado armar rivalidades entre nosotras (ella y Melissa), pero cada una tiene su esencia y su personalidad, cada una es distinta y ya. Es mi hermana y la admiro y la quiero", añadió la modelo.

Melissa Loza retornaría al programa que la hizo famosa, tras verse inmersa en un escándalo luego que su novio Juan Diego Álvarez fuera acusado por presunto tráfico de drogas.

Melissa Loza y su novio Juan Diego Álvarez

En febrero pasado Guadalupe Vigil, la madre de Melissa Loza, acusó a Juan Diego Álvarez, novio de su hija, de traficar droga y tener prácticamente secuestrada a la modelo. Juan Diego Álvarez fue detenido por presunto tráfico de drogas. Sin embargo, meses más tarde, Juan Carlos Álvarez, hermano de Juan Diego, afirmó que todo lo que él y la madre de Melissa Loza dijeron en contra de su hermano fue mentira y aseguró que todo lo hicieron porque estaban siendo extorsionados por Pedro Barandiaran.