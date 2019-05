Thalía víctima de ataques por bochornoso momento en un baño público [VIDEO]

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante Thalía ha generado nuevamente controversia entre sus millones de seguidores al compartir un bochornoso momento. La intérprete se grabó a la salida de un baño público y envió terribles comentarios sobre el lugar y el olor que debió enfrentar.

La cantante de México aprovechó las redes sociales para revelar una de sus peores experiencias del día tras decidir ingresar a un baño público. En las historias de Instagram contó lo que vivió al ingresar al baño y lo difícil que fue soportar el olor nauseabundo del lugar.

"Cariños, ustedes no saben, me acabo de meter a un baño público y el olor iba más allá de cualquier parámetro legal", explicó Thalía en la citada red social, revelando detalles de lo que tuvo que afrontar. "Ese baño era bravísimo, ya huimos de él, era una cosa", dijo al final aliviada tras alejarse del lugar.

Sin embargo, esa no fue su única publicación, ya que la cantante también mostró los zapatos y joyas de su colección en Macy's, pero no especificó si se trata del baño de esa tienda al que ingresó. Como se sabe, Thalía suele compartir toda clase de videos en sus redes sociales, y pese a las críticas, no duda en publicarlos.

Actualmente Thalía es una de las artistas mexicanas con mayor cantidad de seguidores en Instagram, ya que cuenta con más de 13 millones 300 mil seguidores fieles que están al pendiente de todas sus publicaciones, donde comparte sensuales imágenes y sus mejores momentos al lado de sus seres queridos.