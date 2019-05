Evaluna Montaner se confiesa tras rumor de un posible embarazo [VIDEO]

Ricky Montaner, hijo de Ricardo Montaner y hermano de Evaluna, reveló en Instagram un polémico mensaje, el cual desató mil y un rumores acerca de la esposa de Camilo Echeverry, aunque finalmente se trató de una broma.

"Celebrar a las madres debe ser diario, no solamente una vez al año. Te amo hermana y te felicito por el futuro que se avecina", compartió Ricky Montaner en referencia a su hermana Evaluna. La publicación estuvo cerca de los 200 000 corazones en Instagram.

Rápidamente los fanáticos dudaron de Ricky, pues es muy bromista: "No lo sé, parece falso", "Él siempre hace bromas, no se emocionen. ¿Si ya saben cómo es para qué se emocionan? si lo hubiera dicho Mau ahí sí salten, griten y lloren, pero acá a nuestro estimado no", "No juegues conmigo", entre otros comentarios se pudieron leer en Instagram.

"Estoy feliz porque voy a ver a mi amiguito. Por cierto, no estoy embarazada. Gracias Ricky Montaner, jajaja", compartió la misma Evaluna en Instagram, desmintiendo cualquier rumor de un posible embarazo. La instantánea llegó a las más de 373 000 likes.

Evaluna recibió muchos comentarios: "De todas maneras nadie le cree nada a Ricky", "Amamos la aclaración, soñé todas estas noches con 'evamilitos', los amo", "Ya estábamos planeando el babyshower", "Son tan perfectos juntos, los amo demasiado", fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer en Instagram.

Ricky no esperó y compartió una fotografía en Instagram con las palabras: "Cuando Evaluna Montaner no se quiere prestar a mis bromas", revelando que realmente se trataba de una ocurrencia.