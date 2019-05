Actor de "Thor" fue acusado de intentar matar a Paris Jackson

Indignante. El actor estadounidense Isaac Kappy terminó con su vida el último martes al lanzarse desde un puente de Transwestern a la Interestatal 40 en Arizona, en Arizona (Estados Unidos), según reportó el medio especializado TMZ.

Antes de suicidarse, el actor utilizó su cuenta de Instagram para compartir una carta donde da a conocer sus últimos pensamientos. En dicha misiva, el actor que fue parte de las producciones "Thor" y "Breaking bad" reconoció que "no fue un buen hombre".

"Hola. En el transcurso de la semana pasada, a través de la introspección que debería haber ocurrido hace muchos años, he llegado a algunas revelaciones acerca de mi persona. Es un testimonio de mi absoluta arrogancia que esta revelación no hubiera llegado antes", se lee en la primera parte de la reveladora carta de Isaac Kappy.

El artista indicó que traicionó a varias personas de su confianza y que lamente haber decepcionado a mucha gente. Además explicó las razones de su trágica decisión.

"Verás, me creí un buen chico. No he sido un buen chico. De hecho, he sido un chico bastante malo en mi vida. He usado gente por dinero. He traicionado a mucha gente y de mucha confianza", expresó el actor en Instagram.

"He vendido drogas. He evadido impuestos. Tengo deudas. He maltratado mi cuerpo con cigarros, drogas y alcohol. Me he aprovechado de la gente que me quería, incluida mi familia", añadió.

El actor también pidió perdón a todas las personas que hirió, a pesar de que lo amaban.

"No he sido un hombre noble. Soy un impostor. A aquellos que me han ofrecido su confianza y afecto, lo siento. Me he equivocado muchas veces con muchas personas a lo largo de mi vida. Y aunque tengo talento, no lo he utilizado. A Jesús, lo siento por haberte fallado de nuevo", escribió en la carta.

Kappy señaló que su vida sirva de ejemplo a otros. "Estas lecciones han llegado tarde para mí, pero quizás puedan inspirarte. Usaré el resto de mi tiempo en la tierra para expiar mis pecados y buscar la luz en mi interior, en los demás y en mí mismo", concluyó Isaac Kappy en su mensaje que fue titulado así: "Cuidado con el hombre que no tiene nada que perder, porque no tiene nada que proteger".

Paris Jackson acusó a Isaac Kappy de intentar matarla

Antes de suicidarse, Isaac Kappy fue acusado por la hija de Michael Jackson de intentar ahogarla y de enviarle después "mensajes desquiciados", por lo que la joven tuvo que aumentar su seguridad privada, cambió su teléfono celular y hasta evitaba estar en su casa. Después, la hija del ‘Rey del pop’ decidió mudarse para sentirse más segura.

Fuentes cercanas a Paris Jackson, de 21 años, aseguraron que cuando recibió los primeros mensajes de Isaac Kappy en su celular, ella quiso ayudarlo. Fue así que se convirtieron en amigos.

Debido a que el actor secundario de Breaking Bad y Thor parecía un hombre deprimido, con tendencias suicidas, ella solía conversar con él para animarlo porque supuestamente ella vivió lo mismo, cuando habría intentado suicidarse en 2013.

Sin embargo, la amistad entre Isaac Kappy y Paris Jackson se quebró por completo durante una fiesta nocturna. Según reveló en exclusiva el diario especializado TMZ, el actor aterrorizó a la hija de Michael Jackson cuando atentó contra su vida.

Familiares de la hija mayor de Michael Jackson confirmaron al medio estadounidense que el Departamento de Policía de los Ángeles había abierto una investigación contra el actor, quien habría intentado ahogarla en medio de la fiesta.

Los mencionados también indicaron que Isaac Kappy no paró de enviarle a Paris Jackson polémicos mensajes con un tono "cariñoso y preocupado, pero al mismo tiempo sonaban desquiciados".

Hasta el momento, Paris Jackson no ha hecho ninguna declaración sobre el suicidio de Isaac Kaapy.

Paris Jackson y su reacción tras agresión de Isaac Kappy

De acuerdo al portal internacional Infobae, fuentes cercanas a la hija de Michael Jackson aseguraron que tras el incidente con Isaac Kappi, la actriz tuvo que aumentar su seguridad privada y hasta su número telefónico.

Isaac Kappy denunció a artistas por pedofilia

Tras el deceso de Isaac Kappy, los fans se pronunciaron para sugerir que la muerte del actor se trató de un ajuste de cuentas y no de un suicidio. Hace unos meses, el artista trató de denunciar supuestos casos de pedofilia en el mundo de Hollywood e involucró nombres como los de Steven Spielberg, Tom Hanks, Seth Green, entre otros.