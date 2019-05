Selena Gomez asegura que las redes sociales son peligrosas [VIDEO]

La actriz y cantante Selena Gomez asistió al Festival de Cannes para la presentación de "The Dead Don't Die" ("Los muertos no mueren"), cinta de zombis de Jim Jarmusch.

Durante la conferencia de prensa, la expareja de Justin Bieber se sinceró sobre el tema de la redes sociales y señaló que para esta generación, el uso de estos, son perjudiciales, pues, cree, que muchas veces los jóvenes tenían acceso a todo tipo de información, incluyendo aquella que no siempre es correcto o adecuada, argumentando que este tipo de herramientas suelen ser terribles para su generación.

"El mundo está pasando por muchas cosas ahora. Lo que Jim trata de transmitir en este filme es que las redes sociales han sido terribles para mi generación", dijo Gomez, de 26 años, quien trata de llevar un mensaje positivo a sus más de 15 millones de Instagram.

Sus declaraciones tuvieron lugar después de que esta semana una adolescente se suicidara en Malasia tras consultar si debía quitarse la vida a sus seguidores de Instagram.

La celebridad advirtió también contra las noticias falsas en las redes: "Me aterroriza ver hasta qué punto se exponen estos jóvenes", dijo. "No están al corriente de las noticias. Es peligroso que la gente no tenga la información adecuada", prosiguió.

En el evento también se encontraron Bill Murray, Chloe Sevigny y Tilda Swinton, las compañeros de reparto de Selena. La cantante aprovechó el momento para advertir que ni las estrellas ni las empresas pueden proteger a los jóvenes. "Es casi imposible, no hay nada para bloquear (los contenidos), están expuestos de forma inmediata", agregó.

El papel de Gomez

En la cinta "The Dead Don't Die", Selena Gomez interpreta a una hipster urbana de visita al pueblo que cae en manos de los muertos vivientes, mientras Iggy Pop encarna a un zombi adicto al café, Murray y Driver son policías fatalistas, y Swinton, empleada de las pompas fúnebres, maneja el sable a lo Kill Bill.

Alejada de las redes

Como se sabe, Selena se ha alejando en diversas ocasiones de las redes sociales, debido a su delicado estado de salud y problemas personales. Hace tres meses regresó a Instagram, pero mantiene un perfil bajo.