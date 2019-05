Susy Díaz realiza cameo en nuevo tráiler de 'X-Men-Dark: Phoenix' [VIDEO]

'X-Men: Dark Phoenix' se estrena este 06 de junio en todas las salas del Perú, sin embargo, una cadena de cines no tuvo mejor idea que incluir a la siempre cómica Susy Díaz en un inédito tráiler de los mutantes más famosos del mundo, el cual fue publicado en Facebook.

Jean Grey y sus compañeros se encuentran en una gran disputa cuando Susy Díaz entra en escena. "Amiga, life the life and don't let the life live you", dice la popular animadora de Chollywood, haciendo referencia a su tan conocida frase: "vive la vida y no dejes que la vida te viva".

En el gracioso vídeo se puede ver a la actriz Sophie Turner mandándola a volar por los aires. Evidentemente los usuarios de Facebook no han dejado pasar por alto esta situación y se han pronunciado: " La frase más sabia. No me llama la intención X-men pero lo iré a ver solo por Susy, talento peruano. Además promueve las dietas", "Marvel la debe contratar para los cameos, ahora que ya no tenemos a Stan Lee".

Alguno más atrevido se lanzó con una teoría: "Después de la muerte de Jean Grey, Susy Díaz se convierte en la nueva portadora del fénix, para luego unirse a los Dark Avengers bajo el nombre de Capitan Marvel". Aquí te dejamos el divertido vídeo.

X-Men: Dark Phoenix

'X-Men: Dark Phoenix' se estrenará el 6 de junio en todas las salas a nivel mundial. Acá te dejamos uno de los últimos tráilers de la última película y final de la franquicia mutante.