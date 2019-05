Jennifer López revela exclusivas imágenes de la presentación de 'Medicine' [VIDEO]

Jennifer Lopez se encuentra muy cerca de los 50 años, sin embargo, eso no afecta en nada su performance artística. La reconocida cantante compartió en Instagram los intensos momentos previos a presentar su tema "Medicine" en vivo. JLo es la prometida del exfutbolista Álex Rodríguez.

"Tres canciones, tres cambios de vestuario, 18 minutos. Todo eso se juntó en dos días", manifestó Jennifer López en Instagram. El vídeo ya tiene casi dos millones de reproducciones en menos de 10 horas. La popular JLo tiene más de 93 millones de seguidores en dicha red social.

Sus fanáticos no pudieron dejar pasar la oportunidad de enviarle diversos halagos: "Ese debe ser un gran espectáculo", "Es que yo amo a esta mujer", "Eres tan talentosa", "Reina", "Te amo", "¿Cómo eres tan increíble?", "Estos vídeos me encantan", entre otros comentarios en Instagram.

Aquí puedes ver el vídeo completo.

Cinco datos que no conocías de Jennifer López

-La hermana mayor de la intérprete de "Medicine", es cantante de ópera, mientras que su hermana menor es corresponsal de la NBC en New York.

-En el Bronx, New York, la conocían como 'La Supernova' y como 'La Guitarra', por sus pronunciadas curvas.

-JLo es la razón por la que se creó "Google Images". En los Premios Grammy 2000, la neoyorkina usó un increíble vestido Versace con un escote que no pasó desapercibido. Los usuarios de Internet buscaron la imagen en Internet, sin embargo no la encontraban.

-'La Diva del Bronx' siempre quiso ser bailarina, incluso formó parte del elenco de bailarines de 'New Kids on the Block' y Janet Jackson.

-En el 2008, Jennifer Lopez realizó una triatlón de dos horas, 23 minutos y 28 segundos, según reveló en su libro "True Love".