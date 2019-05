Revelan quién reemplazará a Mario Hart en “El artista del año”

Tras los incómodos momentos que Mario Hart pasó en “El artista del año” con los picantes comentarios de Santi Lesmes, se dio a conocer que el piloto de autos se ausentará este sábado del programa “El artista del año”.

El encargado de mantener en el programa a Mario Hart será el actor cómico Manolo Rojas, quien regresa a “El artista del año” para reemplazar por una gala a quien considera su amigo.

El artista aseguró que ahora se encuentra en un mejor estado. “Sí, regreso, no lo puedo creer, y con mucha ilusión y nervios porque es otro tipo de rutina, pero estoy en un buen momento físico, desde la temporada pasada estoy haciendo ejercicios todos los días”, dijo.

“Estar en el programa me sirvió para ordenarme, he bajado de peso, me siento bien a mi edad. También estoy entrenándome psicológicamente, estoy motivándome a través de libros”, añadió.

Manolo Rojas señaló que ha mejorado en muchos aspectos. “He aprendido a salir de la adversidad, a superarme, pero con mucha paciencia, con tranquilidad, pero no solo a salir y estar bien, si no, a salir y estar mejor, a proyectarme a grandes cosas, ahora ya le pongo fecha a mis sueños. He tenido que reconstruirme, darme fortaleza y poder salir adelante, tengo que darle fortaleza a mi hermano y a mi mamá, sé que soy el soporte de ambos. Vivo solo, solo me repongo y me levanto, escucho mis audiolibros y eso me ayuda a salir adelante. Y me encanta motivar a mis compañeros en el trabajo, así como lo hacía Gisela (Valcárcel) hace mucho tiempo cuando nos íbamos de gira”, expresa.

Al ser consultado por Mario Hart y Korina Rivadeneira, el actor solo tuvo palabras de elogios. “Es un gran cantante, una gran persona, un muchacho que ha salido adelante, él tanto como su pareja, Korina, cuando se fue mi viejo me llamaron, me enviaron un arreglo floral, y eso me encantó”, dijo.

“Él llegó a tener una bonita amistad con mi viejo. Mi papá los ayudó a casarse, yo no sabía, pero si yo hubiese sabido en ese momento, igual los hubiese ayudado porque para mí Mario y Korina son una hermosa pareja. Muchos pensaron de que ellos no iban a durar juntos y quisieron romper su relación, destruirla, pero como dice Paulo Coelho, 'el amor todo lo puedo'”, concluyó.

