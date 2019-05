Tatiana Astengo furibunda con Jorge del Castillo por “falta de respeto” a policía

El congresista Jorge del Castillo estuvo en la polémica en las últimas horas por un polémico comportamiento con el mayor de la PNP y miembro de la Diviac, Freddy Ordinola Castillo, quien lideró la intervención en el domicilio del expresidente Alan García.

El agente Freddy Ordinola estuvo entre los policías citados a la Comisión de Defensa del Congreso, liderada por Jorge del Castillo, para ser interrogado por el operativo del allanamiento a la casa del fallecido expresidente Alan García, quien se suicidó para evitar su detención.

El mayor de la PNP no pudo ocultar su incomodidad por las repetitivas preguntas de Jorge del Castillo y de las fujimoristas Luz Salgado y Rosa Bartra y optó por hacer el ademán de retirarse su chaleco antibalas cuando fue encarado por el aprista.

“Por supuesto que sí [llevamos chalecos]. Aquí quiero sacarme la casaca, porque ya no aguanto, para que vea mi chaleco. Están que nos cuestionan eso del chaleco y me parece muy incómodo. ¿Si se nota mi chaleco o me saco el polo?”, respondió Freddy Ordinola, pero fue Del Castillo quien perdió los papeles.

“En ese caso se le nota, a los otros no se le notaba”, dijo el aprista en su defensa. “No necesita faltarle el respeto a nadie aquí”, gritó ante la sorpresa del resto de sus colegas y el ministro del Interior, Carlos Morán, quien también fue citado por la Comisión de Defensa del Congreso.

“No le estoy faltando el respeto a nadie aquí”, respondió el oficial. Seguidamente el encargado de la cartera del Ministerio del Interior se acercó al policía para intercambiar algunas palabras y este pidió disculpas a la sala por si se sintieron ofendidos. Finalmente, Jorge del Castillo lo retiró de la sala congresal y le dijo que lo entrevistarían al final de la sesión.

Ante la polémica actitud del aprista, la actriz peruana Tatiana Astengo utilizó sus redes sociales para expresar su indignación contra el político y el partido que representa: el APRA.

“El aprista Jorge del Castillo refleja exactamente lo que es y siempre fue ese partido de pata suelos”, manifestó la actriz de ‘De vuelta al barrio. “Picón, matón, sin argumentos, viviendo de nuestro dinero #ApraNuncaMas”, añadió en su mensaje de Twitter.

Tatiana Astengo arremete contra el APRA en Twitter