Justin Bieber genera la furia de las fans de Shawn Mendes por cruel burla [VIDEO]

Justin Bieber ha generado controversia en los medios internacionales a raíz de su mensaje dedicado a Shawn Mendes. El cantante no dudó en realizar un polémico comentario en contra del intérprete de 'There's nothing holdin me back', de quien se burló y generó el rechazo de sus seguidores.

A través de Instagram, el artista canadiense no ha dudado en comentar las fotografías de Shawn Mendes, y pese a que se trataría de una práctica normal, sus bromas habrían comenzado a hacerse cada vez más fuertes, incluso puso el tela de juicio el talento que tiene su competencia.

El último mensaje que Justin le dedicó a Shawn se produjo en un preview de su presentación en SNL. El cantante de 'In my blood' anunció que se presentaría en el importante programa, sin imaginar que el intérprete de 'Baby' dedicaría un curioso mensaje: "Don't choke it", el cual se traduciría en un "no te ahogues".

Sorry a quien le robe la foto pero posta este pibe tendría que retomar su carrera musical así se deja de joder y se concentra en él. Todo tiene que romper? pic.twitter.com/5yxBJOzXmE — g,, (@L0UISP0TR0) 5 de mayo de 2019

Como era de esperarse, los fans de Shawn Mendes lanzaron una fuerte acusación contra Justin, tildándolo de ser una persona celosa por el éxito de su competencia, quien estará de gira por latinoamérica este 2019.

Justin Bieber comenta foto de su expareja

Justin Bieber sorprendió a todos sus seguidores al dedicarle un mensaje a su expareja a través de Instagram. Se trata de Barbara Palvin, quien actualmente mantiene una sólida relación con el actor Dylan Sprouse, pero pese a ello, el esposo de Hailey Baldwin no dudó en comentar una de sus fotos con un sarcástico mensaje.

Barbara compartió una foto con Dylan Sprouse, recordado por protagonizar la serie infantil ‘Zac & Cody’. Al ver la imagen, Justin causó alboroto en millones de fanáticos al dejar un curioso mensaje: “Si tan solo ustedes fueran guapos”, fue el comentario de burla que el intérprete de 'Sorry' dejó en la cuenta de Instagram de su expareja.