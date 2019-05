Cristiano Ronaldo: Madre de CR7 es blanco de críticas [VIDEO]

Cristiano Ronaldo es uno de los mejores jugadores del mundo, el cual ha logrado innumerables trofeos individuales y colectivos, sin embargo, a través de una fotografía en Twitter la madre de CR7, Dolores Aveiro, le colocó un "premio" inexistente, o que al menos el portugués no ha logrado.

"Cristiano, ese jugador que rescató a la Juventus del descenso e hizo que volvieran a ganar una liga después de casi 20 años de sequía. Increíble", citaba la imagen, mientras que la madre de CR7 le puso la leyenda: "Mi orgullo, mi hijo".

Los usuarios no dejaron pasar la oportunidad para hacer mofa de la inocencia de la señora Dolores Aveiro: "¿Qué dice señora?", "Definición gráfica de demencia senil", "Después mató a Bowser", "Y también derrotó al Joker. Impresionante", "Liberó a los Inmaculados y fundó la 'Juve' con sus componentes, no lo olvidemos", "La 'Juve' lleva ocho ligas seguidas,señora que no se entera".

Cristiano Ronaldo: La terrible declaración de su madre

Dolores Aveiro admitió que sigue luchando por su vida, tras el primer cáncer que padeció. Se trata de un segundo cáncer de mama, la mujer de 64 años así lo manifestó para para un canal de TV portugués.

La madre de Cristiano Ronaldo confesó: "Fui operada de los pechos. Nadie sabía lo del segundo. Ahora lucho por mi vida".

Cristiano Ronaldo: ¿Su madre odia a Georgina Rodríguez?

A pesar de los rumores de una complicada relación, ha sido la misma madre de Cristiano Ronaldo la que se ha pronunciado al respecto: "Nunca me llevé mal con ella. Solo que ella habla español y yo hablo madeirense (variedad del idioma portugués típica de la isla de Madeira)".

"La quiero muchísimo. Si ella está bien con mi hijo y él está bien con ella, soy feliz. Al principio, los rumores me sentaban mal, pero ahora me dan igual", confesó Dolores Aveiro.