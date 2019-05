Cristian Castro intentó comunicarse con José José, pero su hija no lo permitió [VIDEO]

Cristian Castro reveló que Sarita, la hija de José José, no lo dejó comunicarse con el reconocido cantante mexicano, a su vez expresó el temor que tiene sobre la salud del "príncipe de la Canción", pues no se sabe nada de él.

"Lo llamé en su cumpleaños el 17 de febrero y le dije a Sarita por favor Sarita me podrás pasar a José me dice 'la verdad no está como para hablar' y dije 'bueno pues le mandas un abrazo le dice que si quiere hablar aquí estoy'", reveló Cristian Castro para el programa De Primera Mano.

"No pues imagínate no sé bien como esta la situación, me explicó un poco Sarita, pero quiero respetar lo que me dijo Sarita obviamente es muy seria la situación como lo sabemos y lo presentimos", añadió Cristian Castro.

José José secuestrado

Han pasado nueve meses desde que José Joel pudo comunicarse con su padre, Jose José. El hijo del "Príncipe de la Canción" señala que tiene esperanza de volver a ver su progenitor.

El reconocido cantante José José estuvo hospitalizado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición de CDMX hasta febrero del 2018, pues su cuerpo no podía asimilar los nutrientes, sin embargo, al salir viajó a Miami con su hija Sarita Sosa Salazar.

"Nadie ha visto a mi papá. No ha vuelto a aparecer tampoco en medios. Desgraciadamente seguimos en lo mismo. Esta niña (Sara) lo tiene secuestrado, lo tiene dentro de una burbuja, donde solamente lo que ella le dice, es. Mi papá no tiene la fuerza para agarrar el teléfono", reveló José Joel, de acuerdo a lo expuesto por La Prensa.

"Lo que se está difundiendo es solamente con la esperanza de que podamos tener acceso a mi papá otra vez. No sé de él desde hace nueve meses y claro que he intentado verlo, pero me han regresado (de Miami) con policía. Ya está en él y en esta niña que lo podamos volver a tener", finalizó.