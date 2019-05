Yahaira no pudo más y le respondió a 'La India' por llamarla "vedette"

La salsera Yahaira Plasencia lanzó un fuerte mensaje, luego que ‘La India’ la llamara "vedette" por su forma de vestir y animar sus shows.

La popular 'Reina del Totó' dio una contundente respuesta al ser consultada sobre las críticas que tuvo la icónica cantante de salsa en su contra.

"Ya di mi punto de vista sobre ese tema y prefiero no decir absolutamente nada. Es su opinión y se respeta", aseveró enfáticamente la intérprete.

Yahaira Plasencia aclaró que ella tiene su propio estilo por lo que dejó en claro que no le importan mucho las opiniones de sus detractores, incluso la de la propia 'La India'. "Yo tengo mi estilo. Como siempre he dicho, la moda siempre se va a dar cada cierto tiempo. La salsa y el estilo quedan, y ese es mi estilo", afirmó la salsera en declaraciones para el diario El Popular.

La exintegrante de 'Son Tentación' indicó que para ella, la salsa no tiene un estilo definido, por lo que ella continuará defendiendo el suyo. "A mí siempre me ha gustado usar short y botas. Yo creo que la salsa no tiene un estilo definido, ni tampoco una vestimenta definida", manifestó.

Por otro lado, Yahaira Plasencia recalcó que no tiene ningún tipo de rivalidad con Daniela Darcourt. La salsera se mostró a favor de que continúen apareciendo nuevos talentos para la industria musical en nuestro país.

‘La India’ llama “vedette” a Yahaira

La cantante Linda Bell Viera Caballero, más conocida como ‘La India’ lanzó duras críticas contra Yahaira Plasencia y hasta la llamó “vedette” por las diminutas prendas que usa en sus presentaciones.

"Ella es muy talentosa, pero es más de bailarina y de vedette. La salsa no es de vedette, es de respeto y de salón. La Lupe (salsera cubana) una mujer muy sensual, nunca la veían en pantys, ni brasieres, pero transmitía mucha sensualidad. Celia era amor, ella ni siquiera era de sacarse los zapatos en público. Las mujeres deben saber que no se vende sexo, sino talento", comentó la artista.