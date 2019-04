Ignacio Baladán hace fuerte advertencia a Faruk antes de ir a la fiscalía

Luego de las declaraciones de la modelo peruana Claudia Meza en el programa "El valor de la verdad", uno de los implicados y pieza clave del caso se pronunció en televisión para defenderse de las acusaciones que hizo la ex Miss Trujillo. El empresario Faruk Guillén, dueño de la casa donde se realizó la denominada "Fiesta del terror", no se quedó callado y arremetió contra la presunta víctima por violación y secuestro.

Faruk Guillén tuvo una comunicación en exclusiva con Tilsa Lozano en el programa "En exclusiva". El amigo de Nicola Porcella dio su versión de los hechos e hizo nuevas revelaciones sobre el polémico caso en el que se han visto involucradas conocidas figuras de la televisión, como los chicos relaity Ignacio Baladán, Poly Ávila y Alexandra Méndez 'La chama'.

El empresario, y presunto autor de la violación a Claudia Meza, reveló una advertencia que le hizo el chico reality Ignacio Baladán antes de ir a dar su testimonio a la fiscalía. Esta fue la pregunta que le hizo Tilsa Lozano, sin imaginar la curiosa respuesta que iba a dar Guillén sobre André Castañeda, expareja de Poly Ávila.

"¿Te arrepientes de esa reunión, fiesta, encuentro, o como tú quieras llamarlo? ¿Te arrepientes de esa noche?"

"Mira, la verdad, te soy honestos, me arrepiento de no haberle hecho caso a Ignacio Baladán. En el momento que pasó eso, cuando declaré en la fiscalía, y no solo me lo dijo a mí, también se lo dijo a Nicola. Cuando le pregunté por qué se iba, él me respondió tú no sabes quién es André Castañeda y lo que va a hacer de esto en televisión. Esas fueron sus palabras textuales ante mí. De eso me arrepiento".

Recordemos que Ignacio Baladán, una de las figuras de "Esto es guerra", conoció a André Castañeda cuando ambos eran chicos realities en el programa "Bienvenida la tarde".

Faruk se confiesa ante Tilsa Lozano por la denominada "Fiesta del terror"