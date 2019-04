Jennifer Aniston lloró tras conocer que Angelina estaba embarazada de Brad [VIDEO]

Jennifer Aniston se ha convertido en blanco de los medios internacionales a raíz de la filtración de un momento donde terminó quebrándose en una entrevista. La popular actriz no controló las lágrimas al enterarse que Angelina Jolie estaba embarazada de Brad Pitt, al poco tiempo de haber terminado su relación.

Como se recuerda, la ruptura de Jennifer Aniston y Brad Pitt llenó páginas de todos los medios a nivel mundial, y pese a que ya pasaron 14 años desde lo ocurrido, hasta el momento continúan apareciendo nuevos detalles del fin del romance que muy pocos desconocían tras firmar la separación en octubre del 2005.

Hoy, uno de los medios que cubrieron la noticia de la separación causó sensación al filtrar una entrevista que le hizo a la estrella de 'Friends'. La estrella del cine y la televisión reveló en una entrevista del 2004 que no convenía forzar la relación cuando al final la ruptura era inevitable, además destacó que tenía claro que no podían recuperarse cuando Pitt no la acompañó para el último episodio de la serie que la hizo famosa a nivel mundial.

Sin embargo, su punto de quiebre llegó cuando, según The Mirror, el periodista que la entrevistaba le dijera que Angelina estaba embarazada de Brad Pitt. Según confesó el reportero que realizó la incómoda revelación en plena entrevista, la actriz se veía “como alguien a quien habían apuñalado en el corazón”, detallando además que “Jen lloró durante varios minutos, incapaz de frenar las lágrimas bajando por sus mejillas antes de sacudir su cabeza”.

Prefirió creer en Brad Pitt

Cuando la figura de Hollywood logró recomponerse a la dura noticia, fue consultada si creía en aquel rumor instalado del affaire que surgió entre Angelina y Brad Pitt cuando protagonizaron 'Señor y Señora Smith', a lo que ella respondió que: "Elijo creer en mi marido. A esta altura no me sorprende nada, pero preferiría creer en él", manifetó.

Según Mirror, Brad habló con Aniston y le confesó que "necesitaba averiguar qué quería hacer con su vida como un hombre soltero", por lo que la ruptura no tenía nada que ver con otra mujer; sin embargo, los rumores se confirmaron el 27 de mayo del 2006, año en el que nació Shiloh Nouvel Jolie-Pitt.