Jely Reátegui se burla de 'Esto es Guerra' tras aparecer en el reality [VIDEO]

Jely Reátegui sorprendió a todos sus seguidores de Instagram con una curiosa publicación que realizó sobre el reality 'Esto es Guerra'. La joven actriz se sorprendió al ver su rostro en el reality de competencia y no dudó en hacérselo saber a sus fans con un curioso comentario, dejando abierta la posibilidad para las bromas.

Como se recuerda, la actriz generó polémica en el 2016 cuando actuó junto a Nicola Porcella y Angie Arizaga, asegurando que ambos chicos reality eran como dos puertas frente a las pantallas. Hoy volvió a hablar del programa de televisión para mostrar que su rostro aparece en el espacio de América Televisión.

"Me mandaron esta foto y me reí un montón. Jamás me imaginé salir en “Esto es Guerra”, estoy confundida. Los envidiosos dirán que soy Camucha Negrete con un gran peluquín de infarto", dijo la artista en su cuenta oficial de Instagram, asegurando que fueron sus seguidores quienes le mandaron la foto.

Como era de esperarse, los comentarios llegaron de inmediato. Sus seguidores no dudaron en bromear con la imagen preguntándole de qué equipo es y cuál es su chico reality favorito. Jely Reátegui solo atinó a tomarlo con humor, ya que es imagen principal de la empresa que usa su rostro en la promoción.

Como se recuerda, fue en el 2016 que la popular actriz sorprendió a la audiencia con sus declaraciones sobre el talento de los chicos reality para la actuación, dejando en claro que eran dos puertas sin expresiones para darle vida a la historia.