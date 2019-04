Khloé quiso golpear en la boca a Kourtney Kardashian en 'KUWTK' [VIDEO]

'Las Kardashian' son una de las familias más importantes del mundo del espectáculo, sin embargo, eso no quiere decir que no hayan roces. En este caso fue Khloé y Kourtney Kardashian quienes protagonizaron una acalorada discusión, donde incluso hubieron insultos.

En un reciente episodio de "Keeping Up With the Kardashians", las hermanas se encontraban de vacaciones en Bali, Indonesia. Khloé estaba muy fastidiada por un pequeño problema con la maleta de su hija True, pues todavía no había llegado.

La reconocida 'influencer' Khloé Kardashian confesó que tuvo ganas de golpear en la boca a su hermana Kourtney. Kim Kardashian ingresó al cuarto de Khloé para que se calme, sin embargo, en ese momento se encontraba muy molesta.

El problema fue solucionado, pues las hermanas se amistaron. Puedes ver aquí extractos del esperado episodio de "Keeping Up With the Kardashians".

Kim Kardashian hace explotar Instagram con diminuta minifalda

La popular modelo compartió una fotografía en Bali, Indonesia bajo esta leyenda: "En 'Keeping Up With The Kardashians' fuimos a Bali, pero ya regresé. Es uno de los lugares más hermosos en los que he estado", compartió Kim Kardashian.

La actriz reveló que tuvo que llevar a Kanye West para que experimente la cultura y sentir el ambiente de Bali. "El lugar más tranquilo del mundo. Aquí hay algunas fotos de mi viaje", informó la protagonista de "Keeping up with the kardashians".